Vertrauen schaffen im digitalen Zeitalter / DEKRA bringt weltweit ersten integrierten Service für Digital Trust auf den Markt

- Weltweit einzigartig: DEKRA bündelt Test- und Zertifizierungsservices für

Cybersicherheit, funktionale Sicherheit und künstliche Intelligenz (KI) im

neuen Angebot "Digital Trust"-Service.

- Mit dem neuen integrierten Service unterstützt DEKRA Unternehmen dabei,

vertrauenswürdige Produkte auf den Markt zu bringen - ohne Kompromisse bei der

Sicherheit, für höchstes Vertrauen beim Verbraucher, weltweit.

- Ein globaler Maßstab für Qualität, Sicherheit und Compliance im digitalen

Zeitalter.



Der Erfolg einer Innovation ist heutzutage maßgeblich von drei

Sicherheitsaspekten geprägt: funktionale Sicherheit, digitale und KI-Sicherheit.

Um die integrierte Prüfung und Zertifizierung dieser drei Dimensionen aus einer

Hand zu ermöglichen, hat DEKRA den weltweit einzigartigen, integrierten "Digital

Trust"-Service ins Leben gerufen. Mit dieser Lösung will das Unternehmen für ein

neues Maß an Vertrauen, Transparenz und Compliance in der digitalen Wirtschaft

sorgen.







ständig weiter. Sie sind zunehmend drahtlos vernetzt und softwaredefiniert.

Damit wächst auch der Bedarf, die Sicherheit dieser Innovationen umfassend zu

testen. Im Mittelpunkt stehen heute neben der Cybersicherheit auch die

funktionale Sicherheit und die Prüfung von KI. "Digital Trust" wird zum

Schlüsselfaktor für Erfolg. DEKRA unterstützt Unternehmen durch den neuen

integrierten "Digital Trust"-Service nicht nur dabei, Produkte schneller auf den

Markt zu bringen. Das Unternehmen bringt seine 100 Jahre Erfahrung in der

unabhängigen Prüfung und Zertifizierung von Technologien auch dazu ein, bei

Verbraucherinnen und Verbrauchern Vertrauen in neue Produkte aufzubauen.



Die Nachfrage nach sicheren, KI-gesteuerten und vernetzten Technologien wächst.

In dieser Situation steht DEKRA der Industrie als vertrauenswürdiger Partner zur

Seite, der dabei hilft, regulatorische Komplexität sicher zu meistern, ohne

Fortschritt aufzuhalten. "Innovation braucht Vertrauen", sagt Stan Zurkiewicz,

CEO und Vorstandsvorsitzender von DEKRA, "wir sorgen für Cybersicherheit,

funktionale Sicherheit und für die Überprüfung von KI, damit unternehmerisches

Handeln auf einer sicheren Grundlage steht - ohne das Tempo oder die

Innovationskraft auszubremsen."



Wie sich Innovation und Regulierung in der digitalen Welt die Waage halten



Der "Digital Trust"-Service von DEKRA bietet einen ausgewogenen Ansatz. So

können sich Kundinnen und Kunden in der komplexen digitalen Welt zurechtzufinden

und auf vertrauensvolle Innovationen setzen.



