Freenet knicken ein - Abstufung durch UBS nach starkem Lauf

shagerage schrieb 04.02.25, 09:52

Die Vodafone-Aktien geriet dennoch unter Druck und viel zum Handelsstart um rund 6 Prozent. Zwar habe der Konzern die Erwartungen übertroffen, doch dürften die Äusserungen zum Ausblick für das Deutschland-Geschäft enttäuschen, schrieb Analyst Akhil Dattani von der Bank JPMorgan in einer ersten Reaktion.



In seinem wichtigsten Markt Deutschland hat Vodafone immer noch an einer Gesetzesänderung zu knabbern.



Im Fernsehbereich verliert Vodafone zudem weiterhin - wenn auch deutlich langsamer - TV-Kunden. In den drei Monaten bis Ende Dezember waren es 66.000 weniger.



Seit Mitte 2024 dürfen Vermieter die Kosten für einen Kabel-TV-Anschluss nicht mehr beliebig in den Nebenkosten an die Mieter weitergeben, Hunderttausende Kunden kehrten dem Konzern daraufhin den Rücken zu. In der Vergangenheit hatte Vodafone durch das sogenannte "Nebenkostenprivileg" einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz - damit ist mittlerweile Schluss.



