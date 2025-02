ROUNDUP Stromversorgung nahe AKW Saporischschja wiederhergestellt In der von Moskauer Truppen besetzten Kraftwerksstadt Enerhodar in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja ist Berichten zufolge die Strom- und Wasserversorgung nach ukrainischem Beschuss wiederhergestellt worden. Am Morgen hatte die russische …