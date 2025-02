Baerbock zurückhaltend zu Trumps G7-Einladung an Russland Außenministerin Annalena Baerbock hat sich zurückhaltend zum Vorstoß von US-Präsident Donald Trump geäußert, Russlands wieder in die Runde der führenden westlichen Wirtschaftsnationen (G7) aufzunehmen. "Wir haben als G7-Partner in den letzten drei …