1&1-Probleme belasten United Internet stark - Kursrutsch bei Aktien

MONTABAUR (dpa-AFX) - Der tagelange Netzausfall seiner Tochter 1&1 und der verzögerte Umzug vieler Kunden auf das neue Netz belasten United Internet schwer. Umsatz und Ergebnis seien dadurch ungeplant belastet, teilten beide Unternehmen am Donnerstagabend in Montabaur mit. Zudem musste 1&1 nach eigenen Angaben mehr Geld für den Aufbau des eigenen Handynetzes ausgeben als geplant. Das alles wirft Zweifel bei Analysten auf, ob es tatsächlich ein viertes Netz in Deutschland geben wird. Die Aktienkurse beider Unternehmen gerieten am Freitag unter Druck.

Die United-Internet-Aktie rutschte um sieben Prozent ab. Das 1&1-Papier notierte sechs Prozent niedriger. Der Kurs der United-Internet-Tochter Ionos bewegte sich kaum.