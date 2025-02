Knapp im Minus - Vance-Auftritt im Mittelpunkt

ungierig schrieb 12.02.25, 23:49

Zyklisch mMn nicht, das sind hochspezielle Anwendungen und sind wahrscheinlicher wie eine frühe TMO, mir gefällt der Absturz heute natürlich auch nicht, aber die Story schon und ich habe mal eine Startposition aufgebaut. Die Mischung macht es und Medizintechnik wurde vor Jahren hier positiv besprochen, war immer teuer , wird immer teuer sein. Kann natürlich fachlich nichts über die Qualität der Produkte sagen, aber die Zahlen sehen doch-abgesehen von Währungseffekten- gut aus.

Nochmal zur Mischung, nach 90 % Investitionen in Richtung Ertrag bzw. Dividende kann man auch mal 10 % auf Wachstum setzen .

" Deine " Annaly war doch gar nicht so schlecht zu dem Zeitpunkt, erste Dividende eingetrudelt und Kurssteigerung auch okay, muss man halt den Finger am Abzug behalten bei so hochverschuldeten Finanz-Jongleuren