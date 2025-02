DAVID YURMAN KÜNDIGT EIZA GONZÁLEZ ALS GLOBALE MARKENBOTSCHAFTERIN MIT DER NEUESTEN SCULPTED CABLE KAMPAGNE AN

Vor der Kulisse des ikonischen New Yorker Solomon R. Guggenheim Museums, einem historischen Wahrzeichen, dessen scheinbar endlose Kurven das charakteristische Cable-Design von David Yurman widerspiegeln, erzählt die neue Kampagne die Geschichte einer modernen Frau, die sich gegen alle Widerstände ihren eigenen Lebensweg bahnt. Die von dem renommierten Luxusmodefotografen Tyrone Lebon und dem Filmregisseur Frank Lebon aufgenommene Serie von Bildern und Kurzfilmen zeigt González in der Sculpted Cable-Kollektion der Marke, während sie zum Gegenstand ihrer eigenen Selbstfindungsreise wird.

NEW YORK, 14. Februar 2025 /PRNewswire/ -- David Yurman, Amerikas führende Luxus-Schmuckmarke, freut sich, die mexikanische Schauspielerin und Sängerin Eiza González als seine neueste globale Botschafterin anzukündigen, die neben der langjährigen Botschafterin Iris Law in der Frühjahrskampagne 2025 der Marke Sculpted Cable zu sehen ist.

"Die größten Kreativen der Welt haben sich ihren eigenen Weg gebahnt", sagt González, der in diesem Jahr die Hauptrolle in Guy Ritchies neuem Film Fountain of Youth und Ash von Regisseur Flying Lotus spielen wird. "Als ich meine Heimatstadt verließ, um nach Amerika zu ziehen und meine Karriere auszubauen, war das ein schwieriger Vertrauensvorschuss, aber es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Es ist so wichtig, seine Zukunft zu gestalten. Das bewundere ich auch an anderen Menschen, vor allem an David, Sybil und Evan Yurman, die in der Designbranche Grenzen überschritten haben und Pioniere auf ihrem Gebiet sind." González wurde von der Redakteurin und Stylistin Elizabeth Saltzman für die Kampagne gestylt.

Cable hat einen hohen Wiedererkennungswert und ist zum Markenzeichen von David Yurman geworden. In den letzten 50 Jahren hat dieses ikonische Design der Vergangenheit Tribut gezollt, indem es antike Kunst und Architektur widerspiegelt, während es gleichzeitig Innovation und jugendlichen Optimismus verkörpert. Cable, das sich wie ein roter Faden durch alle David Yurman-Kollektionen zieht, steht für Stärke, Verbundenheit und unendliche Möglichkeiten. Inspiriert von der ikonischen Manschette, die David zuerst für seine Frau Sybil entwarf, wurde die Sculpted Cable Kollektion aus dem charakteristischen Designelement von Cables ursprünglicher Helixform neu gestaltet und in ein wellenförmiges Muster verwandelt, das den dimensionalen Look des ursprünglichen Heldenstils beibehält.

"Während wir das Design der Heldenkabel, das unsere Marke seit 50 Jahren auszeichnet, weiterhin innovativ gestalten und weiterentwickeln, streben wir danach, uns von der Kunst inspirieren zu lassen", so Präsident Evan Yurman. "Als eine Marke, die von zwei Künstlern gegründet wurde, sind wir immer in Design und Handwerkskunst verwurzelt, was unsere Stile einzigartig macht. Diese Kampagne mit Eiza in einer so ikonischen Landschaft von New York City zu drehen, war eine ganz besondere Erfahrung und repräsentiert perfekt die Intention, die diese Kollektion verkörpert."

Die Frühjahrskampagne 2025 der Women's Sculpted Cable startet heute, am 14. Februar, auf David Yurman.com und auf allen globalen sozialen Kanälen: @davidyurman und @davidyurmanmen. Weitere Informationen finden Sie unter davidyurman.com.

INFORMATIONEN ZU DAVID YURMAN:

David Yurman ist ein berühmtes amerikanisches Schmuckunternehmen, das von David Yurman, einem Bildhauer, und seiner Frau Sybil, einer Malerin und Keramikerin, in New York gegründet wurde. Als die Künstler ihre Zusammenarbeit begannen, war ihr Ziel einfach, schöne Gegenstände zum Tragen zu schaffen. Heute entwirft David Yurman unter der Leitung seines Sohnes Evan zeitlose, zeitgenössische Kollektionen für Damen und Herren, die sich durch Inspiration, Innovation, vollendete Handwerkskunst und Kabel - die künstlerische Signatur der Marke - auszeichnen. Die Kollektionen von David Yurman sind in 49 Einzelhandelsgeschäften in den Vereinigten Staaten, Kanada, Hongkong und Frankreich sowie an über 300 Orten weltweit über das exklusive Netzwerk von autorisierten Schmuck- und Uhrenhändlern erhältlich.

