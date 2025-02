wO User zu TUI Geschäftszahlen: "Eine Gewinnwarnung wird Mitte/Ende 2025 kommen"

Nach längerer Abwesenhet hat es in dieser Woche die TUI AG mit über 400 Beiträgen wieder an die Spitze der beliebtesten Diskussionen im wallstreetONLINE Forum geschafft. Das Touristikunternehmen aus Hannover veranstaltete am Dienstag, dem 11.02. seine Hauptversammlung und das Management gab dabei die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 bekannt. Obwohl bei Umsatz, als auch bei Ergebnis die Erwartungen übertroffen wurden, ging das Ergebnis im Bereich Märkte + Airline deutlich zurück (wallstreetONLINE berichtete). Die TUI Akie rutsche daraufhin um fast 15% ab und konnte sich, anders als bei früheren Einbrüchen, nicht kurzfristig erholen. Die wallstreetONLINE Community machte ihrem Frust über den Kursverlauf und das Management im wO-Forum Luft. Hier einige Stimmen zur aktuellen Lage bei TUI aus der TUI-Diskussion:

Muhlan: "Markets + Airlines reißt den ganzen Konzern nach unten. Ebel und Kiep sind nicht in der Lage bei Markets + Airlines die Kosten in den Griff zu bekommen. Der Konzern gehört zerschlagen, dann werden wenigstens die erheblichen Bewertungsreserven gehoben."

OWLer: "Mit so einem Dreck heute, hätte ich nicht gerechnet! TUI, die Versager Aktie in meinem Depot, dabei hätten langsam mal zwei stellige Kurse hier stehen können. 😡😡😡"

Broker6996: "Damit ist TUI entgültig erledigt"

Ken_Ken: "Haben alle Kleinanleger jetzt hoffentlich verkauft damit es wieder steigen kann nachdem die Trader ihre Shortpositionen dann mit Gewinn schließen können. Ist ja ein fürchterlicher Hühnerhaufen hier, nur Geflatter. Diamond Hands, Leute. Jedenfalls an solchen Tagen.

Das EBIT steigt, es wird investiert, das Eigenkapital steigt - kein Grund für Panik. Das Rating hat sich verbessert. Sicher könnte der Konzern anders aufgestellt mehr Wert sein, das ist aber hätte wäre wenn, wer eine andere Firma will kann ja Expedia kaufen.

Und für die Leute die über die Verluste jammern: Es ist die Wintersaison, das Tourismusgeschäft in Europa ist nunmal zyklisch."

darauf Toller: "Ja da hast Du schon recht. Ist auch nicht schlecht die Entwicklung. Aber irgendwie kommt der Ausblick halt jedesmal sehr bescheiden daher. Und so reagiert auch der Markt. Bin einfach verärgert. Nach den letzten Zahlen Anfang Dezamber hatte ich TUI in der Range von 8-9 gesehen, hab das auch hier gepostet, dass TUI eher in die Richtung 9 gehört. War positiv gestimmt. Und heute lese ich den Bericht deutlich zurückhaltender und mit schlechterem Segment Wachstum.

So wird das halt nichts.

Und Ja, Ergebnissteigerung von niedrigem Niveau ist natürlich einfacher (ich will nicht sagen einfach) als wenn man schon 20% EBITDA Marge hat."

MTyp: "Das Haar in der Suppe scheint der Einbruch von Airlines und Märkte Nord zu sein mit 30 Millionen mehr Minus. Hier darf man auf die Erklärung gespannt sein. Es scheint ja mit der Umstellung auf die Ryanairflüge zusammenzuhängen. Ob Tui die Flüge im vorraus an Ryanair bei der Buchung bezahlt?

Generell sind Wachstum in Kreuzfahrt und Hotel mit Verlusten zum Buchungszeitraum verbunden.

Hotel und Kreuzfahrten scheint intakt zu sein mit stabilen Wachstumsraten. Operativ läuft der Laden.

Die KfW Linie wurde Ende Januar zurückgegeben. Damit ist Tui raus aus der Staatslinie. Jetzt amtlich. Damit erfüllt das Unternehmen wieder die Investmentgrade Kriterien der Rating Agenturen. Das ist das Wichtigste. Der Verschuldungsgrad sinkt. Das drückt beides die Zinslast. Tui ist finanziell wieder gesund. Zusätzlich sinkt der Leitzins.

Das wird den Kurs die nächsten zwei Jahre bestimmen. Das nach den Zahlen verkauft wird und darauf aus dem Kursverfall eine Nachricht gestrickt wird ist nicht neu. Steigen tut der Kurs in der Regel zwischendrin und kurz vor den Zahlen."

Crazybroker: "Wie weltfremd sind hier einige? Guckt Euch die Preise von diesem Jahr an, wie viele können sich das noch leisten? Es macht auch keinen Sinn eine 12-Tage Reise jetzt wegen des Preises auf 7 Tage zu verkürzen, da bleibe ich lieber ganz zu Hause. Also wo soll das ganze Wachstum herkommen? Achja, da gibt es ja das besagte Füllhorn und wir können ja ein Gesetz beschliessen nachdem jedem Bürgergeldempfänger eine Woche Malle o.ä. zustehen."

dlg: "What a day (mal wieder)! Über emotionale Kernschmelzen, das übliche Lerrverkäufer Gedöns, gefühlte Marktmanipulation, etc. war alles mit dabei. Vorab: nach dem Lesen der (EBIT) Headlines (und vor Lesen der Details) hätte ich so eine Kursentwicklung auch nicht unbedingt erwartet bzw. das sieht etwas übertrieben aus. Ein paar Gedanken (ohne den CC gehört zu haben):

Die Nettoverschuldung ist in den letzten vier Quartalen trotz >2,1 Mrd. EBITDA sogar um 0,1 Mrd. gestiegen. Das kann man teilweise begründen, aber mit nem Helicopter View ist das einfach keine Zahl, die man gut finden kann. Einer der Gründe sicherlich die notwendigen Investitionen (0,2 Mrd. RIU alleine im ersten Quartal, siehe CF) – es bewahrheitet sich ein wenig die Einschätzung von Jefferies bzgl des Re-Investment Risk zum Sichern der Marktanteile. Wurde hier im Forum als „Grütze“ abgetan.

Dass Boeing schmerzen wird, hätte man antizipieren können (siehe Ryanair News) – daher nicht überraschend, trotzdem ärgerlich.

Dass die Buchungslage nicht überzeugt hat, stand ja schon in diversen Artikeln und muss nicht wiederholt werden. 4% Anstieg der Preise wuppt mich nicht, das reicht ja kaum, um die Kosteninflation zu covern (cf möglicher Streik). Die schönen erzielbaren Preisanstiege nach Corona sind vorbei.

Der Vorwurf, dass TUI wieder zu ängstlich ist und keine vernünftige Guidance gibt, ist ein Schmarrn sondergleichen. Und ignoriert, was in den letzten beiden Jahren passiert ist. 2022/23: die Guidance aus dem Feb war super realistisch und wurde gerade so erreicht. 2023/24: die Guidance war ursprünglich bei „>25%“, wurde dann mit den Q3 Zahlen implizit angepasst mit „fühlen uns wohl mit dem Analysten-Konsensus (von +30%“) und war dann mit 1,3 Mrd. auch mehr oder weniger eine Punktlandung. Hätte das Tui Management – wie hier von den Experten gefordert – in beiden Jahren deutlich aggressiver geguided, wären Gewinnwarnungen zumindest aber Marktenttäuschungen die Folge gewesen. Das hat nichts mit fehlender Ambition zu tun, sondern mit Akzeptanz der Realität! Dass wir das Spiel jetzt das dritte Jahr in Folge spielen, ist erschreckend.

Und natürlich liegt es wieder nur an den LVs, das kommentiere ich dieses Mal aber nicht. Dass so eine Kursentwicklung die Trendfolge-HedgeFonds anlockt, sollte nicht verwundern.

Positiv: KfW ist komplett raus, bis Jahresende eine Dividendenstrategie, die Investment Grade Ratings werden bis dahin da sein (plus evtl. Boeing Kompensation), so dass mE mit einer Dividende in Feb 2026 gerechnet werden kann. Dass TUI grundsätzlich nicht teuer bewertet ist, hilft natürlich auch. Aber waren das Zahlen, die einem suggerieren, dass man sich JETZT in der Aktie positionieren muss? I doubt it. Glaube auch nicht, dass da große Änderungen in den Empfehlungen der Analysten kommen."

Toller: "Schön wie sie auch das Lied von den ausbleibenden Lieferungen von Boeing singen…genau wie Lufthansa. Auf der einen Seite können sie die Preise nicht stabil halten und verlieren Gäste auf bestimmten Strecken, dann aber beklagen über fehlende Flugzeuge. Und bei Lufthansa fallen ja zudem noch jede Menge Strecken weg, Russland, Ukraine, China teilweise….und das Einbinden der Wet lease klappt ganz gut. Also Boeing ist sicher nicht der Grund für die TUI Situation.

Eigentlich hätte man sich das auch denken können, dass die Zahlen enttäuschend sind. Ich bringe mal wieder den Punkt mit der Ownership. Der Pappberger von Rheinmetall (keine Moraldiskussion jetzt) kauft letzte Woche bei 718 Euro oder so (grad vom Höchststand 770 runtergekommen) nochmal nach für 250k Euro. Und hat schon sehr viele Aktien.

Unser TUI Management und Aufsichtsrat hat wie viele ? Die sehen halt, dass es ein schwieriges Geschäft bleibt."

DirkHauser: "Schade, gestern hatte der Kurs fast meinen Einkaufskurs erreicht. 🙁 Nach den guten Zahlen ist der Absturz heute eigentlich unverständlich, aber bei TUI wurde die zweithöchste netto Shortposition aller deutschen Aktien aufgebaut (11,2%) und seit dem 8.2. um 0,11% erhöht. Könnte sein dass ein big Player hier Angst vor einem short-squeeze hat und daher nochmal nachlegt in der Hoffnung dass andere Anleger mitziehen und verkaufen. Ich bleibe auf jeden Fall drin, gehe davon aus, dass das Reisegeschäft weiter boomen wird."

Realkeeper: "Es ist immer das gleiche Muster, nach den Zahlen fällt TUI um -10%. Leider ist die Aktie ein Spielball und es herrscht eine schlechte Aktionärsstruktur vor. Langfristig ist hier echt mühsam, ich hätte es besser wissen sollen."

Experialist: "Besser verkaufen, wenn sie wieder Richtung 8 gehen, wenn auch mit Verlust. Die Kohle dann in etwas Vernünftiges investieren, das bringt dann vielleicht irgendwann Gewinne statt Totalverlustrisiko."

Muhlan: "Es ist bezeichnend, dass bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft mit einer miserablen Kurs Performance wie der TUI mehr Redezeit für Nachhaltigkeitsthemen verbraten wird, als für die für Aktionäre relevanten Themen Aktienkurs und Divisende."

MrEstate: "Das Lufthansa jetzt einen eigenen Reiseveranstalter hochzieht, vor allem mit der Marktmacht bei Flügen im Rücken, wird die Margen von TUI nicht verbessern. Hohe Schulden und zunehmender Wettbewerb ist keine gute Mischung. Es reicht schon ein Rückgang bei der Reisenachfrage um 10 % und TUI rutscht massiv in die roten Zahlen, dank Markets + Airlines. Es ist wirklich erschreckend wie wenig das den Vorstand juckt, dass der Markt und die Analysten das anders sehen wird ausgeblendet. Jede Aktionärin und jeder Aktionär, die gestern Vorstand und/ oder Aufsichtsrat entlastet haben, haben grob fahrlässig gehandelt."

dazu MrEstate: "Ein Wettbewerber mehr. Und Lufthansa will das wohl groß aufziehen, die übernehmen Kögel und starten mit 100 Mitarbeitern und einer eigenen Digitalunit mit KI etc. Das ganze Programm. Fangen also nicht von vorn an, können Skalierung recht zeitnah beginnen. Hängt natürlich davon ab wie gut da Angebot sein wird und wie stark über den Preis gebucht wird. Wenn sich TUi auf ihr Marke zu 100 Prozent verlassen kann und immun gegen Preise ist, dann hat TUi natürlich nichts zu befürchten. Ansonsten würde ich eher auf LH wetten, die haben einen Markt zu gewinnen, TUI wird um ihren Anteil kämpfen müssen."

Bayerjuwel70: "Eine Gewinnwarnung wird Mitte/Ende 2025 kommen! Und nicht auszuschließen die "obligatorische" Kapitalerhöhung! Dann geht's natürlich an einem Tag zweistellig runter! Strong sell! Rette sich wer kann!"

MTyp: "Die Zahlen haben wenig Neues gebracht. Die gestiegene Verschuldung und die stagnierenden Buchungszahlen sind aber zwei Punkte die den Kurs zum Absturz bringen können, auch wieder jenseits der 7€. Das hat weniger mit dem Vorstand oder dem Unternehmen zu tun, sondern damit, dass bei Tui Leerverkäufer und Trader starke Verkaufsimpulse setzten, die dann vom Markt aufgegriffen werden. Warum? Weil einem als Kleinanleger schlecht wird, wenn mal wieder -10% am Tag im Depot aufblitzen. Mit dem operativen Geschäft hat das wenig zu tun. Tui ist in einem langweiligen Segment tätig, hat langweilige Assets mit netten Hotels und Schiffen. Tui hat mittleiweile auch eine langweile Finanzstruktur. Niedrige Verschuldungsquote, bisschen Wandelanleihe, bisschen normale Anleihe, Staatshilfen wie gesagt raus.

Tuis Strategie ist auch langweilig. Bisschen renovieren hier, ein paar Neubauten da, dazu bisschen digitalisierung und Light Asset mit Dynamischen Packeten und App etablierung um die Portale zurückzudrängen. Das hat alles Hand und Fuß bahnbrechend ist das nicht. Autos, Halbleiter, Essenslieferanden, Wasserstoff und Seltene Erden sind da deutlich spekulativer.

Deswegen meine Behauptung: die Aktie ist künstlich volatil. Und ich wünsche mir von den Menschen hier im Forum ein bisschen Besonnenheit."

Toller: "Die Veranstaltung gestern war einfach mega schlecht. Aber das Management hat doch jetzt die Chance für 7,16 Euro 50tsd Aktien zu kaufen, jeder, CEO, CFO, AR-Vorsitz.

Ach warum schlagen sie nicht zu? Immer wieder eines der besten Zeichen, wenn das Management selbst Vertrauen in das eigen Unternehmen hätte."

Deepvalue: "Ich frage mich, warum Eliott etc. uns nicht von Ebel &Co erlösen. Die TUI-Aktie ist (bis auf die Restbeteiligung Mordachev, die aktuell nicht voll stimmberechtigt ist) sehr breit gestreut ohne nennenwerten Großaktionär. Eine Übernahme wäre also problemlos möglich. Gleichzeitig ist der Laden gnadenlos unterbewertet. Möglicherweise behindern die Airlines eine Übernahme durch US-Aktionäre. Aber europäische Finanzinvestoren sollten doch auch in der Lage sein, hier eine strategische Beteiligung aufzubauen (ggf. mit Eliott) und ausreichend Druck (d.h. Abspaltung Airline und Veranstaltungsgeschäft) machen können. Wenn das selbst bei BP funktioniert....

Dann steht der Kurs sehr schnell mindestens beim Doppelten......"

Muhlan: "Wenn man als Vorstand und Aufsichtsrat von weniger als 25 % des Grundkapitals entlastet wird, sollte man beschämt seinen Hut nehmen. Ebel, Kiep und Zetsche und der Rest vom Haufen dagegen feiern das wahrscheinlich als große Leistung, dass sie nur aufgrund der Faulheit oder des Desinteresses der TUI Aktionäre entlastest wurden:

http://tuigroup.com/damfiles/default/tuigroup-15/de/investor…

Positiv ist, dass mit solch mauen Beteiligungsquoten, ein aktivistischer Investor sehr einfach bei TUI eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen und dort seine Beschlüsse durchkriegen könnte."

darauf FyAT: "Es sind Stellen auf Lebzeiten und niemals werden solche Versager freiwillig gehen, Beamte in einem Mdax Konzern."

darauf Muhlan: "Ja, leider. Aber die Aktionäre in Deutschland machen es den Nieten in Nadelstreifen aber auch sehr einfach, in dem viele einfach unterwürfig alles abnicken, was an Bockmist an der Spitze produziert wird. Da braucht es keine Leerverkäufer, um das Unternehmen an die Wand zu fahren, das schaffen Ebel und Kiep mit Zetsche ganz alleine, die Leerverkäufer springen lediglich auf den herabstürzenden Zug auf. TUI ist am Arsch solange der Vorstand nicht massiv Kosten spart und das auch mit Zahlen und Zeitraum nach außen trägt."

darauf deepvalue: "Die Beschlüsse sind trotzdem ein Warnschuß für Vorstand und Aufsichtsrat, insbesondere was das Thema Vergütung anbetrifft. Wenn man die Ergebnisse sich ansieht, kann man erkennen, dass viele Aktionäre unzufrieden sind (der WP bekamm ja recht gute Noten....).

Aber stimmt. Hoffentlich kommt bald ein Aktivist und drängt erfolgreich auf eine Abspaltung von Airline und Vertrieb von den profitablen Bereichen."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community