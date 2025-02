Bahnstrecke soll bis Montag repariert sein

HAMBURG (dpa-AFX) - Drei Tage nach dem tödlichen ICE-Unfall in Hamburg dauern die Reparaturarbeiten an der Strecke nach Bremen an. "Die Instandhaltungsarbeiten laufen trotz des widrigen Wetters nach Plan", erklärte eine Bahnsprecherin. Die Deutsche Bahn gehe davon aus, dass die Reparatur am Wochenende abgeschlossen werden könne.

Der ICE mit 291 Menschen an Bord war am Dienstagnachmittag an einem Bahnübergang gegen einen Lastwagen geprallt. Ein 55 Jahre alter Reisender erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz intensiver Behandlung im Rettungswagen starb. Gegen den Lkw-Fahrer wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt./bsp/DP/nas