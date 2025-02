Halle M13 - ein wesentlicher Pfeiler der Skoda Produktion (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Am 14. Februar 1995 legte das Unternehmen in Mladá

Boleslav den Grundstein für die neue Produktionshalle M13, die für das

Pioniermodell Skoda Octavia ausgelegt war



> Nur 18 Monate später lief die Serienproduktion an, seither nimmt das Werk eine

Schlüsselrolle für die Geschäftstätigkeit von Skoda Auto ein





