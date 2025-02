Fokus auf Performance (FOTO)

Rüsselsheim am Main (ots) - Alain Favey, der neue CEO der Marke PEUGEOT, nutzte

die dritte Ausgabe des E-LION DAY, um seinen Fahrplan und seine Ziele für das

Jahr 2025 zu verkünden: "Zusätzlich zu unserem bereits attraktiven

Produktangebot werden wir durch unsere konsequente Kundenorientierung und die

Stärkung unserer Partnerschaften eine erfolgreiche, nachhaltige und

vielversprechende Zukunft für PEUGEOT gestalten. Im Jahr 2025 sind wir bereit,

mit voller Kraft durchzustarten!"



Mit dem breitesten Angebot an elektrischen Modellen aller etablierten Hersteller

in Europa bekräftigt PEUGEOT seine Ambitionen, den europäischen Elektro-Markt

anzuführen. Mit seinen Multi-Energie-Plattformen bietet PEUGEOT eine Lösung für

alle Kundenbedürfnisse, vom Hybrid bis zum Elektrofahrzeug und vom Kompaktwagen

bis zum SUV und leichten Nutzfahrzeug.





- PEUGEOT macht Performance zu einer seiner Prioritäten für 2025 mit Schwerpunktauf Lieferungen nach Frankreich.- PEUGEOT erweitert sein Angebot an Elektrofahrzeugen, das bereits jetzt dasumfangreichste Angebot in Europa darstellt, mit der Einführung des PEUGEOTE-3008 und des PEUGEOT E-5008 Dual Motor 325 PS(1) sowie des PEUGEOT E-50085-Sitzers(1).- Mit dem PEUGEOT Elektroversprechen optimiert die Marke das Elektroerlebnis fürihre Kundinnen und Kunden mit 8 Jahren Garantie auf die Batterie und 8 JahreALLURE Care(3) für das gesamte Fahrzeug sowie eine Wall Box und Ladepass fürunterwegs.- PEUGEOT verstärkt sein Engagement für die Entwicklung einer nachhaltigerenWelt durch Bildung, indem es seine Zusammenarbeit mit den Organisationen BornFree und Under the Pole intensiviert.PEUGEOT bekräftigt sein Engagement, zur Erreichung des Carbon Net Zero Zielsbeizutragen, und kündigt seine Absicht an, diesen Übergang weiter zubeschleunigen, indem es sich auf seine 5 Säulen stützt: Elektrifizierung,Effizienz, Erlebnis, Bildung und Umwelt.ELEKTRIFIZIERUNG: Die umfangreichste Elektrofahrzeugpalette unter deneuropäischen Mainstream-Marken wird durch neue Produkte ergänztIm Jahr 2024 verkaufte PEUGEOT weltweit fast 1,1 Millionen Fahrzeuge undverdoppelte seine Bestellungen für Elektrofahrzeuge. In Europa war PEUGEOT dieMarke, die das größte Wachstum beim Verkauf von Elektrofahrzeugen anPrivatkunden verzeichnete.PEUGEOT war 2024 erneut Marktführer bei Elektrofahrzeugen in Europa im B-Segmentund im Markt für leichte Nutzfahrzeuge.Der neue PEUGEOT 3008 hat einen großen Erfolg erzielt: Er hat die Marke von120.000 Bestellungen überschritten, wobei 22 Prozent davon auf dievollelektrischen Varianten des PEUGEOT E-3008 entfallen, ein Anteil, der überdem Durchschnitt des Segments liegt.