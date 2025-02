Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,09 Prozent auf 132,78 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,42 Prozent. In fast allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern bleiben Hoffnungen auf einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg ein bestimmender Faktor an den Finanzmärkten. "In den kommenden Tagen liegt der Fokus klar auf den Schlagzeilen von der Sicherheitskonferenz in München", heißt es in einer Einschätzung von Experten der Dekabank. Zuletzt hatte der Euro Auftrieb durch die Hoffnung auf eine Waffenruhe erhalten. US-Vizepräsident J.D. Vance äußerte sich in seiner Rede in München allerdings kaum zu sicherheitspolitischen Themen. Vielmehr warf er den europäischen Staaten die Einschränkung der Meinungsfreiheit vor.

Nach schwachen US-Einzelhandelszahlen machten die Anleihen einen Teil ihrer vorherigen Verluste wett. Im Januar sind die Umsätze stärker als erwartet gesunken. Nach Einschätzung von Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hat ein kräftiger Rückgang des Pkw-Absatzes zu Beginn des Jahres für die insgesamt enttäuschende Entwicklung gesorgt. Besser als erwartet ausgefallenen Industriedaten bewegten kaum./jsl/he