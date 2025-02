KONJUNKTUR vom 14.02.2025 - 17.00 Uhr

WASHINGTON - Der US-Einzelhandel ist mit einem überraschend starken Umsatzdämpfer in das Jahr gestartet. Im Januar gingen die Erlöse der Einzelhändler um 0,9 Prozent zurück, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Minus um 0,2 Prozent gerechnet. Ökonomen erklärten das schwache Abschneiden unter anderem mit steigenden Verbraucherpreisen.

WASHINGTON - In den USA ist die Industrieproduktion stärker als erwartet gestiegen. Im Januar legte sie gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent zu, wie die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet.

Chinas Außenminister: Können nicht auf russisches Gas verzichten

MÜNCHEN - Der chinesische Außenminister Wang Yi hat Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs begrüßt. Zugleich machte er auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) klar, dass sein Land keinen wirtschaftlichen Druck auf Russland aufbauen werde, indem es Gaslieferungen von dort beschränke.

Von der Leyen richtet Appelle an Trump und Putin



MÜNCHEN - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnt US-Präsident Donald Trump vor großen Zugeständnissen in den geplanten Ukraine-Verhandlungen mit Kreml-Chef Wladimir Putin. "Eine geschlagene Ukraine würde Europa schwächen, aber sie würde auch die Vereinigten Staaten schwächen", sagte von der Leyen bei der Münchner Sicherheitskonferenz. So könnten unter anderem die Probleme im indopazifischen Raum zunehmen.

Von der Leyen will Sonderklausel für Verteidigung aktivieren

BRÜSSEL - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will über die Aktivierung einer Sonderklausel zu den europäischen Schuldenregeln höhere Verteidigungsausgaben ermöglichen. "Ich werde vorschlagen, die Ausweichklausel für Verteidigungsinvestitionen zu aktivieren", sagte sie bei der Münchner Sicherheitskonferenz. "Dies wird es den Mitgliedstaaten ermöglichen, ihre Verteidigungsausgaben erheblich zu erhöhen."

Bundesrat billigt Energie-Gesetzespaket



BERLIN - Der Bundesrat hat ein Gesetzespaket mit mehreren energiepolitischen Vorhaben gebilligt. Der Bundestag hatte die Gesetzesänderungen bereits beschlossen.

Russlands Notenbank belässt Leitzins bei 21,0 Prozent



MOSKAU - Die russische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet nicht angetastet. Der Leitzins verharre bei 21 Prozent, wie die russische Notenbank am Freitag mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem unveränderten Leitzins gerechnet. Zuletzt hatte die russische Notenbank den Leitzins im Oktober angehoben.

Eurozone bleibt überraschend auf Wachstumskurs



LUXEMBURG - In der Eurozone ist die Wirtschaft Ende des vergangenen Jahres überraschend doch etwas gewachsen. In den 20 Ländern des Währungsraums habe die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal um 0,1 Prozent im Quartalsvergleich zugelegt, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wurde damit leicht nach oben revidiert. Zunächst hatte Eurostat gemeldet, dass die Wirtschaftsleistung erstmals seit einem Jahr zum Erliegen gekommen sei.

ROUNDUP/IEA: Weltweiter Stromverbrauch steigt kräftig an

PARIS - Der wachsende Energiehunger von Schwellen- und Entwicklungsländern sowie der zunehmende Strombedarf der Wirtschaft wird den weltweiten Stromverbrauch in den kommenden Jahren in die Höhe treiben. Bis 2027 wird ein jährlicher Anstieg des Verbrauchs um fast vier Prozent vorhergesagt, wie die Internationale Energieagentur (IEA) in Paris mitteilte.

