1 günstige KI-Aktie, die Nvidia für 32.976.185 USD gekauft hat

Nebius Group profitiert vom KI-Aufschwung

Eine entsprechende Aktie könnte die niederländische Nebius Group sein.

Sie gehörte einst zu Yandex, die unter anderem Russlands bedeutendste Internetsuchmaschine betreibt. Nach dem Beginn des Ukrainekrieges erfolgte die Abspaltung des internationalen Geschäfts, das im August 2024 in Nebius Group umbenannt wurde und sich auf KI-Infrastruktur spezialisiert hat.

Unter der Marke Nebius betreibt das Unternehmen eine Cloud-Plattform, die für rechenintensive KI-Arbeiten optimiert ist. Dazu gehören groß angelegte GPU-Cluster, Cloud-Lösungen sowie Tools und Services für Entwickler.

Daneben gehören Toloka, ein Partner für KI-Datenentwicklung, TripleTen, eine EdTech-Plattform zur Tech-Berufsschulung und Avride, das Technologien für autonomes Fahren entwickelt, zum Portfolio.

Nebius besitzt in Europa, Nordamerika und Israel Forschungszentren und möchte sich zu einem führenden Anbieter für KI-Infrastruktur entwickeln.

Nvidia zeigt Interesse

Bereits im Dezember 2024 wurde bekannt, dass sich Nvidia an einer 700-Millionen-US-Dollar-Privatplatzierung des KI-Unternehmens beteiligt hat.

Aus einer aktuellen SEC-Mitteilung geht nun hervor, dass Nvidia für knapp 33 Millionen US-Dollar 1,19 Millionen Nebius-Aktien erworben hat, die heute bereits einen Wert von 53,4 Millionen US-Dollar besitzen (14.02.2025). Der Konzern könnte sich einerseits langfristig als strategischer Investor beteiligen, um von der Geschäftsentwicklung zu profitieren und andererseits auf diesem Weg seinen eigenen Kundenstamm weiter ausbauen.

Nebius investiert derzeit kräftig. So möchte das Unternehmen bis Mitte 2025 in Europa mehr als eine Milliarde US-Dollar ausgeben. Im September 2024 kündigte es zudem die Eröffnung eines GPU-Clusters in Paris an, das mit den NVIDIA H200 Tensor Core GPUs ausgestattet ist. Kurz darauf folgte die Ankündigung einer deutlichen Erweiterung des finnischen Rechenzentrums, um die Kapazität bis circa Ende 2025 / Anfang 2026 auf 75 MW zu verdoppeln. Die Erweiterung ermöglicht es Nebius, am Standort bis zu 60.000 GPUs unterzubringen, die bei voller Auslastung ein jährliches Umsatzpotenzial von mehr als einer Milliarde US-Dollar besitzen.

Eine umfassende Unternehmenspräsentation können Sie hier einsehen.

Aufgrund der hohen Investitionen erzielte Nebius zuletzt Verluste. Doch das Geschäft wächst sehr schnell. Die Aktie ist hingegen mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,4 deutlich günstiger als viele bekannte KI-Aktien bewertet (14.02.2025).

Fazit Nebius Group

Nebius-Aktien steigen heute (14.02.2025) an der Nasdaq bereits um 12,2 Prozent. Spätestens, wenn das Unternehmen profitabel wird, könnten sie noch deutlich stärker anziehen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion