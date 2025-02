J.D. Vance: "Wir haben Greta überlebt, ihr könnt Musk überstehen"

US-Vizepräsident JD Vance Rede hatte es in sich. Das glich einer Generalabrechnung.

Noch am Donnerstag erklärte er, dass die USA Moskau mit Sanktionen und möglicherweise militärischen Maßnahmen belegen würden, falls der russische Präsident Wladimir Putin nicht bereit sei, ein Friedensabkommen mit der Ukraine zu schließen, das die langfristige Unabhängigkeit Kiews garantiert.

Vance betonte, dass die Option, US-Truppen in die Ukraine zu schicken, falls Moskau nicht in gutem Glauben verhandle, "auf dem Tisch" bleibe – eine deutlich härtere Haltung als die von Verteidigungsminister Pete Hegseth, der am Mittwoch angedeutet hatte, dass die USA keine Truppen schicken würden.