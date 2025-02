Anleger treten nach Rekordrally etwas auf die Bremse

Beeindruckender DAX, da kann man einfach nur staunen.Das letzte Jahr wurde bei 19.909 (Xetra) beendet, der gestrige XC lag bei 22.037.... also über 2.100 Punkte oder mehr als 10% darüber. Das in den paar Wochen und nachdem ja bereits 2024 sehr gut lief.Die aktuelle IG Indikation liegt bei 22.099, also nochmal höher. Man wird also sehen müssen, ob z.B. der Wochen PP R1 (22.070) heute nochmal eine Rolle spielen kann oder ob der einfach und geräuschlos per Up Gap überwunden wird. R2 wäre dann bei 22.354 zu finden.Zu beachten sicher auch die US Inflationsdaten (14:30) und ab 16:00 mag dann Mr. Powell noch was erzählen.Moin @ , CB. 😎