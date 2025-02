Deutsche Indizes glänzen: DAX & Co. übertreffen US-Märkte deutlich!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine überwiegend positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes leichte Verluste verzeichnen. Der DAX konnte sich mit einem minimalen Plus von 0,04% auf 22.507,90 Punkte behaupten. Der MDAX zeigt eine stärkere Performance und legte um 0,16% zu, womit er bei 27.668,18 Punkten steht. Besonders positiv entwickelte sich der SDAX, der um 0,42% auf 14.822,20 Punkte zulegte. Im Gegensatz dazu verzeichnete der TecDAX einen leichten Rückgang von 0,06% und steht aktuell bei 3.839,02 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen die US-Indizes eine leicht negative Tendenz. Der Dow Jones fiel um 0,27% und notiert bei 44.595,41 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete einen geringfügigen Rückgang von 0,05% und steht bei 6.113,40 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Marktentwicklungen eine gemischte Stimmung, wobei die deutschen Indizes tendenziell besser abschneiden als ihre US-amerikanischen Pendants.Rheinmetall führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 7.29% an, gefolgt von BMW mit 2.45% und Porsche Holding SE, das um 1.29% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Fresenius einen Rückgang von -2.62%, Allianz fiel um -2.69% und Fresenius Medical Care erlebte den stärksten Verlust mit -5.49%.HENSOLDT dominiert die MDAX-Werte mit einem beeindruckenden Plus von 10.87%.Bilfinger und Delivery Hero folgen mit Zuwächsen von 2.87% und 2.37%.Die AUTO1 Group verzeichnete einen Rückgang von -3.40%, während freenet um -4.31% fiel. United Internet hatte den größten Verlust mit -8.53%.SMA Solar Technology führt die SDAX-Werte mit einem Anstieg von 11.31%, gefolgt von Kontron mit 4.53% und Stabilus, das um 3.23% zulegte.STO fiel um -3.68%, Douglas verzeichnete einen Rückgang von -5.25% und 1&1 hatte den stärksten Verlust mit -6.73%.HENSOLDT ist auch im TecDAX mit einem Anstieg von 10.87% führend, gefolgt von Kontron mit 4.53% und SILTRONIC AG, das um 1.87% zulegte. Freenet fiel um -4.31%, 1&1 verzeichnete einen Rückgang von -6.73% und United Internet hatte den größten Verlust mit -8.53%.Im Dow Jones führt Goldman Sachs Group mit einem Anstieg von 1.58%, gefolgt von Apple mit 1.00% und NVIDIA mit 0.92%.Amgen fiel um -1.42%, Travelers Companies verzeichnete einen Rückgang von -1.96% und Procter & Gamble hatte den stärksten Verlust mit -3.19%.Airbnb Registered (A) führt die S&P 500-Werte mit einem Anstieg von 14.46%, gefolgt von West Pharmaceutical Services mit 11.10% und Super Micro Computer, das um 9.93% zulegte.Federal Realty Investment Trust Registered of Benef Interest fiel um -5.12%, Ingersoll Rand verzeichnete einen Rückgang von -5.67% und Cooper Companies hatte den größten Verlust mit -6.07%.