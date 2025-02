Mit Verlusten ins Wochenende

Außerhalb des Euroraums verlor der Schweizer SMI am Freitag 0,84 Prozent auf 12.839,87 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,37 Prozent auf 8732,46 Punkte abwärts.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag nachgegeben. Der EuroStoxx 50 kam im Vormittagshandel bis auf 2 Punkte an sein im Jahr 2000 erreichtes Rekordhoch von gut 5.522 Punkten heran. Im späten Geschäft büßte der Eurozonen-Leitindex jedoch einiges wieder ein und schloss mit einem Minus von 0,13 Prozent bei 5493,40 Punkten. Daraus resultiert dennoch ein Wochengewinn von mehr als 3 Prozent.

Nach dem jüngsten Anstieg haben die Bewertungen ein ambitioniertes Niveau erreicht. "Beim EuroStoxx 50 ist das Kurs/Buchwert-Verhältnis durch das Plus seit Jahresbeginn auf 2,28 angestiegen", betonte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "So teuer war der EuroStoxx 50 zuletzt im Jahr 2007 vor dem Ausbruch der Finanzkrise bewertet."

Im Fokus stand die Münchener Sicherheitskonferenz, auf der an diesem Wochenende die neue Richtung der US-Regierung im Ukraine-Konflikt besonders im Fokus steht. US-Vizepräsident J.D. Vance hielt am Nachmittag eine mit Spannung erwartete Rede, ging jedoch nicht wie erwartet auf die drängenden sicherheitspolitischen Fragen (z.B. Bemühungen um Frieden in der Ukraine, Lastenteilung bei den Verteidigungsausgaben) ein.

Luxusgüterwerte profitierten von starken Zahlen von Hermes International und Moncler. So gewannen Hermes 0,8 Prozent nach zunächst deutlichen Aufschlägen. Moncler, die bereits am Vortag stark gewesen waren, verloren 1,2 Prozent. Kering kletterten um 1,7 Prozent.

Im Technologiesektor profitierten Aktien der Beteiligungsgesellschaft Prosus von der Stärke der Beteiligung Tencent . An der Börse in Hongkong hatten Technologiewerte deutlich zugelegt. Prosus-Papiere stiegen als Spitzenreiter im EuroStoxx 50 um 4,7 Prozent./edh/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kering Aktie Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 2.847 auf Tradegate (14. Februar 2025, 18:33 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kering Aktie um +9,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,29 %. Die Marktkapitalisierung von Kering bezifferte sich zuletzt auf 32,68 Mrd.. Kering zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7100 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 340,00EUR was eine Bandbreite von -26,73 %/+21,52 % bedeutet.