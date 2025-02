Uneinheitlich - Vance fordert schnellen Frieden in Ukraine

,Für Alle, welche noch dabei geblieben sind:Edwards Lifesciences meldet Ergebnisse des vierten Quartals / Highlights und Ausblickhttps://www.businesswire.com/news/home/20250211110893/en/Der Umsatz im vierten Quartal stieg um 9 % auf 1,39 Milliarden US-Dollar 1 und übertraf damit die Erwartungen, mit starken Zahlen in allen ProduktgruppenDie TAVR-Verkäufe im vierten Quartal stiegen um 6 %; die Verkäufe bei konstanten Wechselkursen stiegen um 5 %Der TMTT-Umsatz stieg im vierten Quartal um 88 % auf 105 Millionen US-Dollar und trug zunehmend zum Wachstum von Edwards beiGewinn je Aktie im 4. Quartal von 0,58 USD 1; bereinigter Gewinn je Aktie 2 von 0,59 USD, bedingt durch starke UmsatzentwicklungPräsentierte Ergebnisse zweier praxisverändernder klinischer FDA-Studien, EARLY TAVR und TRISCEND IIBestätigung des währungsbereinigten Umsatzwachstums von 8 bis 10 % für 2025; bereinigter Gewinn pro Aktie von 2,40 bis 2,50 USDEs wird weiterhin erwartet, dass die Indikation für asymptomatische TAVR Mitte des Jahres in den USA zugelassen wirdZunehmende Beiträge aus einer wachsenden Anzahl struktureller Herztherapien im Jahr 2026 und darüber hinaus„Für Edwards war das Jahr 2024 ein Jahr bedeutender Fortschritte, da unsere 16.000 Mitarbeiter lebensrettende strukturelle Herzinnovationen für Patienten auf der ganzen Welt vorangetrieben haben. Wir haben das Jahr in einer starken Position mit drei wichtigen Wachstumstreibern abgeschlossen: TAVR, Mitral- und Trikuspidalklappeninsuffizienz sowie zwei neuen Möglichkeiten bei struktureller Herzinsuffizienz und Aorteninsuffizienz“, sagte Bernard Zovighian, CEO von Edwards. „ Im Jahr 2025 erwarten wir, dass wir in unseren Geschäftsbereichen auf vielen Katalysatoren aufbauen können, die zum Wachstum beitragen werden. In Zukunft werden uns die Investitionen und Maßnahmen, die wir zur Weiterentwicklung unserer Strategie ergriffen haben, für eine weiterhin starke Leistung positionieren. Ich bin optimistisch, was die enormen Möglichkeiten angeht, die vor uns liegen, die Versorgung struktureller Herzpatienten zu verändern.“Transkatheteraler Aortenklappenersatz (TAVR)Im vierten Quartal meldete das Unternehmen TAVR-Umsätze in Höhe von 1,04 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr bzw. 5 % auf Basis konstanter Wechselkurse entspricht. Der weltweite Umsatz im Gesamtjahr 2024 von 4,1 Milliarden US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6 %. Die Umsatzwachstumsraten in den USA und in den OUS waren ähnlich. Edwards‘ starke Wettbewerbsposition und die Preise blieben weltweit stabil.In den USA ist das Unternehmen weiterhin mit der Leistung seiner marktführenden SAPIEN 3 Ultra RESILIA-Plattform zufrieden.Außerhalb der USA wurde das Umsatzwachstum im vierten Quartal durch die fortgesetzte Einführung von SAPIEN 3 Ultra RESILIA in Europa unterstützt. Das Unternehmen ist mit den außergewöhnlichen Patientenergebnissen zufrieden, die diese erstklassige Plattform liefert, und erwartet eine anhaltende Dynamik mit zunehmender Akzeptanz.Das Engagement des Unternehmens, klinische Beweise zu fördern und die Indikationen für Patienten zu erweitern, wurde durch die Ergebnisse der EARLY TAVR-Studie unterstrichen, der ersten und bislang größten randomisierten kontrollierten Studie mit asymptomatischen Patienten mit schwerem AS, die auf der jährlichen TCT-Konferenz im Oktober vorgestellt wurden. Edwards ist vom Potenzial von EARLY TAVR überzeugt, die Patientenversorgung zu verändern, und arbeitet weiterhin eng mit der FDA zusammen, um die zugelassene Indikation auf asymptomatische Patienten mit schwerem AS auszuweiten, was bis Mitte des Jahres erwartet wird.Transkatheter-Mitral- und Trikuspidaltherapien (TMTT)Edwards einzigartiges Portfolio an Reparatur- und Ersatztechnologien für Mitral- und Trikuspidalklappen weist weiterhin starkes Wachstum auf und trägt zunehmend zur Gesamtleistung des Unternehmens bei. Das PASCAL-Reparatursystem, das EVOQUE-Trikuspidalklappenersatzsystem und das in Kürze erscheinende SAPIEN M3-Mitralklappenersatzsystem bieten den zahlreichen Patienten mit unterschiedlichen Mitral- und Trikuspidalklappenerkrankungen die breiteste Palette an Behandlungsmöglichkeiten.Der Umsatz im vierten Quartal betrug 105 Millionen US-Dollar. Der Gesamtjahresumsatz von 352 Millionen US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorjahr um 78 %. Die Verkäufe von PASCAL und EVOQUE trugen erheblich zum Wachstum bei.PASCAL beweist weiterhin seinen Wert für die Patientenversorgung. Seine differenzierten Funktionen führen zu hervorragenden klinischen Ergebnissen, führen zu einer erhöhten Akzeptanz in bestehenden Zentren und ermutigen neue Zentren, die Technologie zu nutzen. Die Markteinführung von EVOQUE schreitet in den USA und Europa weiterhin gut voran. Edwards investiert weiterhin in feldbasierte Teams mit umfassender Expertise und bleibt seinem disziplinierten Ansatz zur Einführung der Therapie treu, bei dem hervorragende Patientenergebnisse im Vordergrund stehen. Im Bereich Mitralersatz hofft das Unternehmen weiterhin auf die europäische Zulassung von SAPIEN M3 bis Mitte 2025.ChirurgischIm Bereich Chirurgie stiegen die weltweiten Umsätze aus fortgeführten Geschäftsbereichen im vierten Quartal um 6 % auf 244 Millionen US-Dollar, bei konstanten Wechselkursen um 5 % gegenüber dem Vorjahr. Grund dafür war die weltweite Akzeptanz von Edwards‘ Premium-RESILIA-Portfolio, zu dem MITRIS, INSPIRIS und KONECT gehören. Edwards verzeichnet weiterhin weltweit ein positives Wachstum bei den vielen Patienten, die am besten chirurgisch behandelt werden, darunter auch komplexe und begleitende Eingriffe.Weitere FinanzergebnisseDie Bruttogewinnspanne betrug im Quartal 78,9 % bzw. bereinigt 79,0 %, verglichen mit 80,2 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass seine bereinigte Bruttogewinnspanne für das Gesamtjahr 2025 zwischen 78 % und 79 % liegen wird.Die Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungskosten beliefen sich im vierten Quartal auf 492 Millionen US-Dollar oder 35,5 % des Umsatzes, verglichen mit 417 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Dieser Ausgabenanstieg spiegelt das Wachstum der TMTT-Außendienstteams, die Übergangskosten nach dem Verkauf von Critical Care und strategische Wachstumsakquisitionen wider. Das Unternehmen plant, die operativen Vertriebs- und Verwaltungskosten im Jahr 2025 ungefähr auf diesem Niveau zu halten und erwartet im Laufe der Zeit eine niedrigere Vertriebs- und Verwaltungsquote.Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 12 % auf 271 Millionen US-Dollar oder 19,6 % des Umsatzes. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf die F&E-Ausgaben eines ganzen Quartals aus zuvor angekündigten Akquisitionen zurückzuführen, die 2024 abgeschlossen werden. Das Unternehmen geht davon aus, die F&E-Ausgaben im Jahr 2025 auf diesem Niveau zu halten und den F&E-Anteil am Umsatz im Laufe der Zeit zu reduzieren.Die operative Gewinnspanne im vierten Quartal von 22,6 % bzw. 25,6 % bereinigt entsprach den Erwartungen des Unternehmens für das Quartal. Edwards‘ Prognose für die bereinigte operative Marge im Jahr 2025 liegt weiterhin bei 27 bis 28 % mit einer jährlichen Steigerung der operativen Gewinnspanne danach, wie auf der Investorenkonferenz des Unternehmens dargelegt. Edwards‘ bereinigter Gewinn pro Aktie betrug 0,59 USD, was auf eine starke Umsatzentwicklung zurückzuführen ist.Barmittel und Barmitteläquivalente beliefen sich zum 31. Dezember 2024 auf rund 3,0 Milliarden US-Dollar. Die Gesamtverschuldung belief sich auf rund 600 Millionen US-Dollar.AusblickEdwards‘ Umsatzprognose für das Gesamtjahr und die Produktgruppen sowie die Gewinnprognose bleiben unverändert. Für das erste Quartal 2025 erwartet das Unternehmen einen Gesamtumsatz zwischen 1,35 und 1,43 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,58 bis 0,64 US-Dollar.Über Edwards LifesciencesEdwards Lifesciences ist das weltweit führende Unternehmen für strukturelle Herzinnovation, das von der Leidenschaft angetrieben wird, das Leben der Patienten zu verbessern. Durch bahnbrechende Technologien, erstklassige Beweise und Partnerschaften mit Klinikern und Akteuren im Gesundheitswesen werden unsere Mitarbeiter durch unsere patientenorientierte Kultur inspiriert, lebensverändernde Innovationen für diejenigen bereitzustellen, die sie am dringendsten benötigen. Erfahren Sie mehr unter www.edwards.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram und YouTube.Informationen zur Telefonkonferenz und zum WebcastDas Unternehmen wird heute um 14:00 Uhr PT eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals zu besprechen. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie (877) 704-2848 oder (201) 389-0893. Die Telefonkonferenz wird auch live und archiviert im Bereich „Investor Relations“ der Edwards-Website unter ir.edwards.com oder www.edwards.com verfügbar sein .Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind manchmal an der Verwendung von Wörtern wie „kann“, „wird“, „sollte“, „vorwegnehmen“, „glauben“, „planen“, „projizieren“, „schätzen“, „prognostizieren“, „potenziell“, „vorhersagen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „Leitlinie“, „Ausblick“, „optimistisch“, „streben an“, „zuversichtlich“ oder anderen Formen dieser Wörter oder ähnlicher Ausdrücke zu erkennen und umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen von Herrn Zovighian, die Finanzprognose für das erste Quartal und das Geschäftsjahr 2025, Aussagen zu unserem erwarteten Wachstum und beschleunigten Wachstum unter anderem aufgrund der Zulassung für asymptomatische TAVR, der Ausweitung der Optionen für die strukturelle Herztherapie im Jahr 2026 und darüber hinaus; Erwartungen hinsichtlich F&E-Ausgaben, erweiterte Möglichkeiten zur Erfüllung der Patientenbedürfnisse, klinische Investitionen zur Erfüllung zukünftiger Arbeitsablaufanforderungen, internationale Einführung von TAVR, Transformation der Patientenbehandlung, Investitionen, Erweiterung der Nachweise, Zulassungen, Ergebnisse und Auswirkungen klinischer Studien sowie die Informationen im Abschnitt „Ausblick“. Aus Aussagen zu vergangenen Leistungen, Bemühungen oder Ergebnissen, die möglicherweise nicht auf zukünftige Leistungen oder Ergebnisse schließen lassen, sollten keine Rückschlüsse oder Annahmen gezogen werden. Vorausschauende Aussagen basieren auf Schätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung und werden als angemessen erachtet, obwohl sie von Natur aus unsicher und schwer vorhersehbar sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen können. Die vorausschauenden Aussagen des Unternehmens gelten nur für den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der Aussage widerzuspiegeln. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere dieser Aussagen aktualisiert oder korrigiert, sollten Investoren und andere nicht daraus schließen, dass das Unternehmen weitere Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen wird.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsäch-lichen Ergebnisse oder Erfahrungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Erfahrungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen abweichen, gehören Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission (SEC) aufgeführt sind, einschließlich seines Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr und seiner anderen Unterlagen bei der SEC. Diese Unterlagen sowie wichtige Sicherheitsinformationen zu unseren Produkten finden Sie unter edwards.com.Edwards, Edwards Lifesciences, das stilisierte E-Logo, EARLY TAVR, EVOQUE, INSPIRIS, KONECT, MITRIS, PASCAL, RESILIA, SAPIEN, SAPIEN M3, SAPIEN 3, SAPIEN 3 Ultra, TRISCEND und TRISCEND II sind Marken der Edwards Lifesciences Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Weiterhin investiert, gutes Gelingen, Gruss RS