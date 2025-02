Gold fällt - und warum Deutschland Trump dankbar sein sollte!

Gold fällt heute deutlich, trotz ganz schwacher Konsumdaten aus den USA - und Trump hat seinen Vizepräsidenten Vance nach München geschickt, um Deutschland und Europa unangenehme Wahrheiten zu vermitteln! Denn Vance hat auf den Punkt gebracht, was in Deutschland und Europa schief läuft - es musste erst ein "Narzist" wie Trump kommen, der wie ein Katalysator die Dinge auf den Punkt bringt. Auch wenn es weh tut: die Politik in Deutschland und Europa sollte sich die Frage stellen, wie es zu diesem Desaster kommen konnte: Überregulierung, schwache Wirtschaft, hohe Energiepreise. Keine Frage: auch Trump wird große Probleme bekommen - das haben die heutigen US-Wirtschafts-Daten gezeigt. Warum aber fällt Gold heute (während Silber steigt)?

