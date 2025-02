Meta steigt 20 Tage in Folge auf Höchststand

Sal-Paradise schrieb 04.02.25, 23:53

Meine Erwartungen wurden erfüllt, auch wenn es jetzt nachbörslich einen Abverkauf gibt. Dem Markt sind/waren einige Beats wohl zu leicht und in Verbindung mit einem Müh kleineren Cloud-Wachstum und geplanten/kolportierten "75"-Milliarden $-Investment in KI, gab das wohl eine Mischung, die einigen Marktteilnehmern nicht wirklich schmeckten. Hört sich erst einmal drastisch hoch an, relativiert sich jedoch ein Stück weit, wenn man sich den Punkt "Total Assets" mit sagenhaften 450-Milliarden$ vor Augen führt. Naja, schauen wir einmal, was die Wallstreet morgen daraus macht. Was mich angeht, werde ich eine erwartbare Korrektur für Akkumulierungen nutzen, da in meinen Augen alles im grünen Bereich ist. Erwartbar war auch, dass einige Dinge ein wenig schlechter reinkommen, da der Dollar in letzter Zeit einfach ein wenig zu stark gewesen ist und natürlich wird eine Frage auch sein, wie lange dieser Zustand wohl noch anhalten wird.



Einige Segmente war für mich stark, aber für all die nötigen Details, wird auch morgen noch Zeit sein. Natürlich schert sich der Markt einen Dreck um meine Meinung, was aber auf Gegenseitigkeit beruht, was mein Investment in diese Aktie angeht. Da geht kein Stück aus dem Depot und temporäre Schwäche werde ich für Zukäufe nutzen, da Alphabet weiterhin eine Cashcow ist und bleibt. Eventuell ist die Aktie im Vorfeld auch ein wenig zu weit nach oben gelaufen, was jetzt ein Stück weit revidiert wird. Was ihr da draußen denkt und macht, dürft ihr dann mit euch selbst ausmachen.



Gute Nacht und einen geruhsamen Schlaf......