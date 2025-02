Silberpreis bricht unverhofft ein. Stolpert Silber nun in den Abverkauf?

Die Tür bleibt zu – Silberpreis mit weiterem Fehlschlag

Die Weichen schienen gestellt. Der Silberpreis durchbrach am Freitag einigermaßen dynamisch den Widerstandsbereich von 32,2 US-Dollar. Auch die 33 US-Dollar wurden temporär überlaufen. Kurzum. Man wähnte Silber damit bereits auf dem Weg in Richtung 34 US-Dollar / 35 US-Dollar, wo sich das nächste potenzielle Bewegungsziel befindet. Doch dann passierte genau das, was in diesen fragilen Ausbruchssituationen tunlichst nicht passieren sollte – Gewinnmitnahmen kamen auf und zwangen den Silberpreis zur Umkehr und letztendlich in die Knie. Für das Edelmetall war es ein weiterer Fehlschlag. Die Liste der Fehlschläge wird immer länger. Und das könnte über kurz oder lang zum Problem werden, muss es aber nicht.

