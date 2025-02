DAX: DAS gab es noch nie!

Eine Woche vor der viel beachteten Wahl in Deutschland zeigt der DAX keinerlei Verunsicherung! Im Gegenteil: Wie für 5er-Jahre (1995, 2005, 2015, 2025, 2035 etc.) typisch, steigen die Kurse an den westlichen Börsen massiv. Wie außergewöhnlich hartnäckig die aktuelle Rallye ist, sehen wir auch im WolVol-Indikator. Dieser zeigt bevorstehende Trendphasen mit niedrigen Signalwerten von weniger als 220 an, und zeigt bevorstehende Korrektur- und Konsolidierungsphasen mit Werten jenseits der 1200 an. Aktuell steuert der Indikator auf einen Wert von knapp 2000 zu, was historisch einmalig ist.

Grundsätzlich bleibt die Marschroute in diesem "5er"-Jahr weiterhin Long. Doch Zwischenkorrekturen, wenn gleich diese vermutlich kurzweilig ausfallen dürften, können laut dem WolVol mindestens bis an die 20.000er-Marke (Jahreseröffnung) und im Extrem gar bis knapp 17.800 Punkte hineunter reichen. Letzteres erscheint aber derzeit eher unwahrscheinlich. Hohe Werte im WolVol bieten sich an, um antizyklisch zu agieren oder auf eine Seitwärtsbewegung zu spekulieren.

Dabei ist es wichtig, dass man die geeigneten Produkte aus dem breiten Spektrum der Derivate auswählt. Für antizyklische Trades bieten sich Produkte ohne K.O. an mit mittlerer Laufzeit. Ergo: Klassische Optionsscheine!

100% Optionsschein-Strategie (Seminar am 22.2. online)

Welche derivativen Produkte in den verschiedenen Marktsituationen optimal sind und Renditen im dreistelligen Prozentbereich ermöglichen thematisieren wir am kommenden Samstag in unserem Online-Seminar. Nähere Infos zu den Inhalten und Early-Bird-Rabatt unter dem folgenden Link: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/optionsschein/

