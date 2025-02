US-Aktienchef von Goldman Sachs warnt vor Folgen von Zöllen

New York (dts Nachrichtenagentur) - Einfuhrzölle der Regierung von US-Präsident Donald Trump könnten nach Einschätzung von Goldman Sachs die Rally an den Aktienmärkten beenden.



"Zölle sind ein Risiko für unsere Aktienmarktprognose", sagte David Kostin, leitender Stratege für US-Aktien bei der Bank, dem Wirtschaftsmagazin Capital. Bislang prognostiziert er zum Jahresende einen Stand des US-Aktienleitindex S&P 500 von 6.500 Punkten, was einem Plus von acht Prozent gegenüber dem aktuellen Stand entspräche.





