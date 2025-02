Italien nimmt Präsident Mattarella gegen Moskau in Schutz

ROM (dpa-AFX) - In Italien haben Vorwürfe aus Moskau gegen Präsident Sergio Mattarella Empörung ausgelöst. Die rechte Regierungschefin Giorgia Meloni nannte Äußerungen der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, eine "Beleidigung für die gesamte italienische Nation". Auch andere Parteien stellten sich hinter das Staatsoberhaupt. Die Sprecherin hatte Mattaralla wegen eines Vergleichs Russlands mit Nazi-Deutschland "lästerliche Verleumdungen" unterstellt.

Der ehemalige Verteidigungsminister ist seit mehr als zehn Jahren italienischer Präsident und genießt Anerkennung über die Parteigrenzen hinweg. Bereits Anfang Februar hatte der 83-Jährige in einer Rede an einer Universität Parallelen zwischen Russlands Aggression gegen die Ukraine und dem - so wörtlich - "Projekt des Dritten Reichs" gezogen. Beide Male handele es sich um einen "Eroberungskrieg".