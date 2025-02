Kiyosakis Schockprognose: Millionen vor Aktien-, Job- und Immobilienverlust!

Seine Warnungen basieren auf der Prognose, die er bereits in seinem Buch "Rich Dad’s Prophecy" vor über zehn Jahren getroffen hatte. Er betonte, dass diejenigen, die seinen Rat frühzeitig befolgt hätten, nun besser auf die Krise vorbereitet seien.

Kiyosaki empfiehlt, in Gold, Silber und Bitcoin zu investieren, da diese seiner Meinung nach als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertung dienen. "Seit Jahren rate ich den Menschen, das zu tun, was ich tue, nämlich Gold, Silber und Bitcoin zu kaufen." Er hält es für entscheidend, dass sich Menschen auf wirtschaftlich schwierige Zeiten vorbereiten und nicht ausschließlich auf den Arbeitsmarkt verlassen.

Neben Edelmetallen und Kryptowährungen sieht er auch in Selbstversorgung und Unternehmertum einen wichtigen Weg zur finanziellen Sicherheit. Er rät dazu, in Land und in die Produktion lebensnotwendiger Güter wie Gemüse, Eier und Vieh zu investieren, um wirtschaftlich unabhängig zu bleiben. Zudem hebt er Immobilien als potenzielle Chance hervor, warnt jedoch davor, unüberlegt in den Markt einzusteigen. Er empfiehlt, sich vor dem Kauf von Immobilien intensiv weiterzubilden.

Ob Kiyosakis düstere Prognosen eintreten, bleibt abzuwarten. Kiyosaki selbst sagt aber auch, dass eine "große Depression die beste Zeit sein könnte, um reicher zu werden".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion