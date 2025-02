Derby-Pleite in Bochum Dortmunds Liga-Krise spitzt sich zu Borussia Dortmund steckt in der Fußball-Bundesliga auch unter dem neuen Trainer Niko Kovac weiter tief in der Krise. Der BVB verlor im Revier-Derby beim bisherigen Schlusslicht VfL Bochum mit 0:2 (0:2) und hat als Tabellenelfter nun schon acht …