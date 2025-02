ROUNDUP Bahn und EVG reden weiter - noch keine Einigung in Sicht Die Deutsche Bahn und die Bahngewerkschaft EVG haben ihre Tarifverhandlungen am Wochenende in dritter Runde fortgesetzt. Seit Mittwoch sprechen beide Seiten in Berlin über mehr Geld für rund 192.000 Beschäftigte. Bis Samstagnachmittag war noch keine …