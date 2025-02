BMW Foundation Herbert Quandt entfaltet als offizieller Partner der Münchner Sicherheitskonferenz globale Strahlkraft mit hochkarätig besetzter Plattform für den Dialog zur globalen Energiesicherheit (FOTO)

München (ots) - Vitali Klitschko kam am Samstagnachmittag zum Energy Security

Hub @BMW Foundation Herbert Quandt Pavilion, und traf als eines der Highlights

auf die klügsten Köpfe aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und

Zivilgesellschaft, die im Rahmen der 61. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) im

Herzen Münchens zusammenkamen. Unter dem Motto "Securing Energy. Advancing

Society" hatte die BMW Foundation Herbert Quandt einen dynamischen Dialog ins

Leben gerufen, der rund um das Zukunftsthema Energiesicherheit Wege zu neuen

Ansätzen und Lösungen aufzeigte.



Der Bürgermeister , Vitali Klitschko, sprach mit emotionalen Worten zum

Wiederaufbau seiner Heimatstadt Kyiv : "Ich habe wirklich die Hoffnung, dass

dieser Krieg in diesem Jahr aufhört. Dass unser Volk nicht mehr in ständiger

Angst leben und die Hälfte der Zeit im Untergrund verbringen muss." Die

Elektrizitätswerke seiner Stadt waren die ersten infrastrukturellen Säulen, die

Russland angegriffen hat. Eine sichere Infrastruktur ist mit die

Grundvoraussetzung für die Energiesicherheit.







umzusetzen



Angesichts der drängenden globalen Herausforderungen der Energiewende wurde

darüber hinaus einmal mehr deutlich, dass nicht nur eine wirtschaftliche und

geopolitische Frage ist, sondern auch untrennbar verbunden mit

gesellschaftlichem Fortschritt, demokratischen Werten und wirtschaftlichem

Wohlstand ist.



Heike Schneeweis , Vorstandsmitglied der BMW Foundation Herbert Quandt, erwähnt,

wie wichtig Energiesicherheit und Energiewende für die Gesellschaft sind: "Es

geht uns darum, die Gesellschaft voranzubringen, denn die Energiewende ist ein

gewaltiges Unterfangen für die gesamte Gesellschaft. Wir sehen sie als Motor für

die gesellschaftliche Entwicklung und die Sicherung der Demokratie".



Greifbare Innovationen und visionäre Perspektiven: Hochkarätige Speaker:innen im

Dialog



Den Auftakt zum Energy Security Hub bildete die Innovation Night, bei der sich

alles um die Frage drehte, wie Innovationen und Zusammenarbeit über Grenzen

hinweg die Transformation der globalen Energiesysteme vorantreiben können. Leo

Birnbaum , Chief Executive Officer,

europäischen Know-hows, der europäischen Infrastruktur und des europäischen

Rechtsrahmens der Schlüssel zu einer globalen Führungsposition in den Bereichen

Energie und Technologie ist. Im Zusammenspiel präsentierten Vertreter:innen von

Startups wie Terralayr oder Milvus Advanced ihre innovativen Lösungen, die

bereits heute entscheidend zur Energiewende beitragen.



"Der offene und kollaborative Ansatz, den Big Tech-Unternehmen verfolgen, kann





