Gasmarkt unter Druck: THE kämpft um Fördermittel für Wintervorräte!

Der Betreiber des deutschen Gasmarktes, Trading Hub Europe GmbH (THE), befindet sich in intensiven Gesprächen mit den Behörden über mögliche Fördermittel zur Auffüllung der Gasspeicher. Diese Fördermittel sollen dazu dienen, einen ausreichenden Gasvorrat für den kommenden Winter aufzubauen, insbesondere angesichts der Herausforderungen, die durch einen kälteren Winter, den Ausfall russischer Lieferungen und die EU-Vorgabe, die Speicher bis zum 1. November zu mindestens 90 Prozent zu füllen, entstehen. Torsten Frank, Geschäftsführer von THE, betont, dass noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde und dass die Einführung solcher Förderinstrumente die Genehmigung der Bundesregierung und der Bundesnetzagentur erfordert.

Die Diskussion über Finanzhilfen zeigt die prekäre Lage, in der Europa sich befindet. Die Gaspreise sind im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent gestiegen, was die Wirtschaftlichkeit des Gaseinspeicherns für Händler beeinträchtigt. Die hohen Preise und die Erwartung einer steigenden Nachfrage im Sommer haben bereits zu Preisschwankungen auf dem Markt geführt. Momentan sind die Gaspreise auf dem höchsten Stand seit Anfang 2023, was die Notwendigkeit unterstreicht, die Speicher rechtzeitig aufzufüllen.