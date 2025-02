Vance warnt vor Russland: Droht ein neuer Konflikt? DAX im Aufschwung!

In einer eindringlichen Rede hat US-Außenminister J.D. Vance die internationale Gemeinschaft, insbesondere Deutschland, auf die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Russland hingewiesen. Vance drohte mit Sanktionen und möglicherweise militärischen Maßnahmen gegen Moskau, sollte Präsident Wladimir Putin nicht bereit sein, ein Friedensabkommen mit der Ukraine zu schließen, das die Unabhängigkeit Kiews langfristig sichert. Diese Position ist eine klare Abkehr von der zurückhaltenderen Haltung des Verteidigungsministers Pete Hegseth, der zuvor eine Truppenentsendung ausgeschlossen hatte. Vance betonte, dass die Option, US-Truppen in die Ukraine zu entsenden, weiterhin „auf dem Tisch“ sei.

In seiner Rede in München äußerte Vance zudem scharfe Kritik an der deutschen Politik und warnte davor, die Sorgen und Ängste der Wähler zu ignorieren. Er betonte, dass die Demokratie auf dem Prinzip beruht, dass die Stimme des Volkes zählt, und dass es keinen Platz für Ignoranz gegenüber den Wählern gebe. Vance äußerte sich optimistisch über die Möglichkeit eines Friedensabkommens zwischen Russland und der Ukraine und stellte fest, dass der US-Präsident bereit sei, alle Optionen zu prüfen, um einen Deal zu erreichen.