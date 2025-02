Unilever trennt Eisgeschäft: Börsengang für Ben & Jerry’s & Magnum geplant!

Unilever plant, sein Speiseeisgeschäft, einschließlich der Marken Ben & Jerry’s, Magnum und Wall’s, von der restlichen Unternehmensstruktur zu trennen und als eigenständiges Unternehmen an die Börse zu bringen. Diese Entscheidung zielt darauf ab, die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken, insbesondere nach Jahren mit verhaltener Performance. Die Trennung wird als Teil der Strategie von CEO Hein Schumacher gesehen, um das Unternehmen zu straffen und den Fokus auf klar abgegrenzte Geschäftsfelder zu legen, die oft erfolgreicher an der Börse abschneiden.

Im vierten Quartal 2024 konnte Unilever einen organischen Umsatzanstieg von 4 Prozent auf 14,2 Milliarden Euro verzeichnen, was leicht über den Erwartungen der Analysten lag. Für das Gesamtjahr 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 60,1 Milliarden Euro, was einem organischen Wachstum von 4,5 Prozent entspricht. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 2,77 Euro, und der bereinigte operative Gewinn belief sich auf 11,2 Milliarden Euro, was einer Marge von 18,4 Prozent entspricht. Diese Zahlen übertrafen die Analystenschätzungen, jedoch reagierten die Anleger negativ auf die Ankündigung der Unternehmensspaltung, was zu einem Rückgang der Aktienkurse um bis zu 7 Prozent führte.