Nestlé 2024: Solides Ergebnis trotz Herausforderungen – Aktienkurs steigt!

Der Lebensmittelkonzern Nestlé hat im Jahr 2024 trotz einer schwachen Konsumnachfrage ein solides Ergebnis erzielt, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkte. Die Segmente Kaffee, Süßwaren und Heimtiernahrung verzeichneten besonders starke Wachstumsraten, die vor allem durch aufstrebende Märkte und Europa getragen wurden. Der Reingewinn sank jedoch um 2,9 Prozent auf 10,9 Milliarden Schweizer Franken, was hauptsächlich auf negative Wechselkurseffekte zurückzuführen ist. Bereinigt um diese Effekte stieg der Gewinn pro Aktie um 2,5 Prozent auf 4,77 Schweizer Franken. Die Dividende soll auf 3,05 Schweizer Franken pro Aktie angehoben werden, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht. Der freie Cashflow verbesserte sich auf 10,7 Milliarden Schweizer Franken.

Nestlé hat eine umfassende Umstrukturierung eingeleitet und ein Kostensenkungsprogramm in Höhe von 2,5 Milliarden Schweizer Franken aufgelegt, mit dem Ziel, bis 2025 bereits 700 Millionen Franken einzusparen. Maßnahmen aus dem vierten Quartal 2024 haben bereits Einsparungen von 300 Millionen Franken gesichert. Gleichzeitig plant das Unternehmen, die Marketingausgaben bis Ende 2025 auf 9 Prozent des Umsatzes zu erhöhen und sechs strategische Produktinnovationen schneller global einzuführen.