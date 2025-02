Sonys Gaming-Erfolg: Operativer Gewinn steigt auf Rekordniveau!

Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erzielte Sony einen operativen Gewinn von 469,3 Milliarden Yen (2,83 Milliarden Euro), was einem Anstieg von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die Erwartungen der Analysten übertraf. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum in der Gaming-Sparte, wo der Gewinn um beeindruckende 37 Prozent stieg. Dies ist auf höhere Verkaufszahlen und geringere Verluste im Hardware-Bereich zurückzuführen. Im Quartal wurden 9,5 Millionen PlayStation 5-Konsolen verkauft, ein Anstieg im Vergleich zu 8,2 Millionen Einheiten im Vorjahr.

Sony, der Erfinder des Walkman, hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt und profitiert heute vor allem von seiner dynamischen Gaming-Sparte. Am Donnerstag hat das Unternehmen seine Prognose für den operativen Gewinn im Geschäftsjahr bis März 2025 um 2 Prozent auf 1,34 Billionen Yen (ca. 8,07 Milliarden Euro) angehoben. Diese positive Entwicklung wird maßgeblich durch die Stärke des Gaming-Segments und den anhaltenden Erfolg im Musikgeschäft unterstützt.

Die Musik-Sparte profitierte ebenfalls von steigenden Einnahmen aus Streaming-Diensten, was zur Stabilität des Unternehmens beiträgt. Die Aktie von Sony hat sich im Jahr 2024 positiv entwickelt, nachdem sie im Mai ein 52-Wochen-Tief von 14,05 Euro erreicht hatte. Bis zum Jahresende stieg der Kurs auf 20,30 Euro, was einem Anstieg von rund 44 Prozent entspricht. Auch im Jahr 2025 setzte sich dieser Aufwärtstrend fort, und die Aktie erreichte am 6. Februar 2025 ein neues 3-Jahres-Hoch bei 22 Euro.

Die jahrelangen Investitionen in Spielinhalte zeigen nun ihre Wirkung. Das Management hat die Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 angehoben, wobei der Umsatz auf 13,2 Billionen Yen (83 Milliarden Euro) geschätzt wird. Der operative Gewinn soll fast 1,34 Billionen Yen erreichen. Trotz Herausforderungen im Hardware- und Hightech-Geschäft bleibt das Musik- und Spielegeschäft stark. Die PlayStation 5, die sich auch im fünften Jahr nach ihrer Markteinführung als Kassenschlager erweist, trägt entscheidend zur Gewinngenerierung bei. Analysten sind optimistisch, dass die Erweiterung der Spielbibliothek und die Verbreiterung der Nutzerbasis auch in den kommenden Jahren für weiteres Wachstum sorgen werden.

Die Sony Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,58 % und einem Kurs von 22,85EUR auf Tradegate (14. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.