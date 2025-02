Freenet-Aktie: Dividendenrendite von 7% – Doch Analysten warnen vor Risiken!

Die Freenet AG, einer der führenden Mobilfunkanbieter in Deutschland, hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Performance gezeigt, was sich auch in einem Anstieg des Aktienkurses um fast 30 Prozent innerhalb der letzten 12 Monate widerspiegelt. Analysten prognostizieren für 2025 eine Dividendenrendite von nahezu 7 Prozent, was die Aktie für Anleger attraktiv macht. Dennoch warnen Analysten der UBS, dass das größte Potenzial bereits eingepreist sein könnte. Sie haben die Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft, da sie sich nahe einem Mehrjahreshoch bewegt und somit die Bewertungsgrenze erreicht hat, die weiteres Kurspotenzial einschränkt. In Reaktion auf diese Abstufung fiel der Aktienkurs um etwa 4 Prozent.

Freenet profitiert von einer starken Marktstellung im Mobilfunkbereich, insbesondere durch langfristige Verträge mit Netzbetreibern, die Margenverbesserungen ermöglicht haben. Zudem könnten Aktienrückkäufe in Höhe von bis zu 100 Millionen Euro in Aussicht stehen, sofern die Verschuldung stabil bleibt. Während das Mobilfunksegment solide bleibt, zeigen sich im TV-Geschäft Schwächeanzeichen. Die Streaming-Plattform Waipu TV hat zwar von regulatorischen Änderungen im Kabelfernsehmarkt profitiert, jedoch hat sich das Kundenwachstum im dritten Quartal bereits verlangsamt. Für das vierte Quartal wird nur ein Zuwachs von 115.000 neuen Abonnenten erwartet, was einen signifikanten Rückgang im Vergleich zu den 191.000 im zweiten Quartal darstellt. Zudem könnte der Anbieter O2 künftig eigene TV-Dienste verstärkt anbieten, was den Nettozuwachs von Waipu TV weiter belasten könnte.

Historisch betrachtet neigt die Freenet-Aktie dazu, nach der Dividendenausschüttung im Mai eine schwächere Performance zu zeigen, was ein kurzfristiges Abwärtsrisiko für den Kurs darstellen könnte. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,4 und einer Dividendenrendite von 6,4 Prozent ist die Aktie zwar nicht überbewertet, jedoch erscheint das Wachstumspotenzial begrenzt. Die UBS hat das Kursziel auf 31,50 Euro belassen, was die Einschätzung der Aktie als neutral unterstreicht. Analyst Polo Tang hebt hervor, dass Freenet sowohl im Mobilfunk- als auch im TV-Bereich im deutschen Markt erfolgreich war, jedoch die jüngsten Kursgewinne eine Neubewertung erforderlich machen.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,18 % und einem Kurs von 29,68EUR auf Tradegate (14. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.