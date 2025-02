Douglas trotzt Krisen: Umsatz steigt, aber Anleger bleiben skeptisch!

In Anbetracht der aktuellen Marktentwicklungen hat der Vorstand die Jahresprognose angepasst. Während die Umsatzziele von 4,7 bis 4,8 Milliarden Euro bekräftigt wurden, wird das bereinigte EBITDA nun am unteren Ende der Spanne von 855 bis 885 Millionen Euro erwartet. Diese vorsichtige Einschätzung deutet auf Herausforderungen im Markt hin, insbesondere auf die Zurückhaltung der Verbraucher und steigende Kosten für Logistik und Einkauf.

Die Parfümeriekette Douglas hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 trotz eines herausfordernden Konsumumfelds solide Ergebnisse erzielt. Der Umsatz stieg um 5,8 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro, während das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) um 1,5 Prozent auf 353,5 Millionen Euro zulegte. Der Nettogewinn konnte sogar um 30 Prozent auf 163 Millionen Euro gesteigert werden, was auf geringere Zinsaufwendungen zurückzuführen ist. Dennoch reagierten die Anleger verhalten, da die Gewinnentwicklung hinter den Erwartungen zurückblieb. Analysten hatten mit einem stärkeren Anstieg des EBITDA gerechnet, was auf gestiegene Kosten und eine angespannte Konsumstimmung hindeutet.

Ein bedeutender Schritt für Douglas war die Rückkehr an die Frankfurter Börse Ende März 2024. Die Einnahmen aus dem Börsengang werden gezielt zur Reduzierung der Schulden eingesetzt, was dem Unternehmen mehr finanziellen Spielraum für zukünftige Investitionen verschafft. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Transformation und dem Ausbau der Omnichannel-Strategie.

Die Aktien von Douglas haben seit dem Börsengang im März 2024 einen Rückgang von fast 30 Prozent erlebt. Der Ausgabepreis lag bei 26 Euro, während die Aktie zuletzt bei 18,18 Euro gehandelt wurde. Diese Entwicklung spiegelt die Unsicherheit der Anleger wider, insbesondere nach den enttäuschenden Gewinnzahlen und der schwächeren Konsumstimmung, die seit Dezember anhält.

Douglas-Chef Sander van der Laan berichtete von einer starken Umsatzdynamik in den Monaten Oktober und November, die jedoch im Dezember nachließ. Diese Trends wurden insbesondere in den Kernmärkten Deutschland und Frankreich spürbar. Analysten erwarten, dass sich das Wachstum in der Beautybranche verlangsamen könnte, was die Unsicherheit um die zukünftige Entwicklung von Douglas verstärkt.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,25 % und einem Kurs von 16,69EUR auf Tradegate (14. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.