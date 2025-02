British American Tobacco: Vorsichtige Prognose und Aktienrückgang!

BAT hat sich in den letzten Jahren verstärkt auf den Ausbau des Geschäfts mit Alternativen zu traditionellen Zigaretten konzentriert. Der Umsatz mit Produkten wie E-Zigaretten und Tabakerhitzern wuchs jedoch nur leicht um 2,5 Prozent auf 3,4 Milliarden Pfund, was die Analystenprognosen nicht ganz erfüllte. Für 2025 erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von rund 1 Prozent zu konstanten Wechselkursen, sieht sich jedoch Herausforderungen durch höhere Steuern in Bangladesch und strengere Vorschriften für E-Zigaretten in Australien gegenüber.

British American Tobacco (BAT) hat für das Jahr 2024 eine vorsichtige Prognose abgegeben, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr eine träge Entwicklung verzeichnete. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag plant die Unternehmensführung, den um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn um 1,5 bis 2,5 Prozent zu steigern, nachdem dieser 2024 auf 11,9 Milliarden britische Pfund (14,3 Milliarden Euro) gesunken war. Der Umsatz fiel im vergangenen Jahr um über 5 Prozent auf 25,9 Milliarden Pfund, was teilweise auf den Verkauf der Geschäfte in Russland und Weißrussland sowie negative Wechselkurseffekte zurückzuführen ist. Diese Ergebnisse lagen etwas unter den Erwartungen der Analysten.

Die Reaktion der Anleger auf die aktuellen Nachrichten war negativ, was zu einem Rückgang des Aktienkurses um mehr als 8 Prozent führte. Analysten, wie Philip Spain von JPMorgan, bezeichneten den Ausblick als konservativ. Die Unternehmensführung strebt für 2025 ein Plus beim bereinigten operativen Gewinn von 1,5 bis 2,5 Prozent an, während die Gesamtergebnisse des Unternehmens im vergangenen Jahr hinter den Erwartungen zurückblieben.

Ein bedeutender Punkt in den aktuellen Entwicklungen ist die Rückstellung von 6,2 Milliarden Pfund für Rechtsstreitigkeiten in Kanada, die das operative Ergebnis stark belastet hat. Diese rechtlichen Herausforderungen sind jedoch nicht neu und könnten, wenn sie gelöst werden, eine gewisse Klarheit für die Zukunft bringen.

Trotz der gegenwärtigen Schwierigkeiten bleibt BAT mittelfristig optimistisch und strebt an, bis 2026 wieder Wachstumsziele von 3 bis 5 Prozent beim Umsatz und 4 bis 6 Prozent beim operativen Gewinn zu erreichen. Die Dividende bleibt stabil, was für viele Anleger ein positives Signal darstellt, insbesondere in einem Umfeld, in dem die Dividendenrendite bei etwa 8 Prozent liegt.

