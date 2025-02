Ölpreise fallen: Hoffnung auf Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt!

Die Ölpreise sind am Donnerstag weiter gefallen, was auf die Hoffnung auf Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs zurückzuführen ist. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 74,43 US-Dollar, was einem Rückgang von 75 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI fiel um 68 Cent auf 70,68 Dollar. Der Rückgang wurde durch ein Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erklärt, das als potenzieller Wendepunkt in den Friedensverhandlungen nach fast drei Jahren Krieg angesehen wird. Ein persönliches Treffen der beiden Staatsoberhäupter in Saudi-Arabien ist ebenfalls in Planung.

Die Ölpreise verzeichneten den zweiten Tag in Folge einen Rückgang, wobei die Verluste am Mittwoch aufgrund unerwartet hoher US-Ölreserven stärker ausfielen. Der Preis für Brent-Öl war an diesem Tag um etwa zwei Dollar gesunken. Eine Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) konnte den Ölpreisen keinen Auftrieb verleihen. Die IEA senkte ihre Erwartungen an einen Rohölüberschuss auf dem Weltmarkt, was teilweise auf eine stärkere Nachfrage aus Asien zurückzuführen ist. Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht wird der Überschuss in diesem Jahr voraussichtlich bei durchschnittlich 450.000 Barrel pro Tag liegen, was einer Reduzierung der Prognose um etwa 50 Prozent innerhalb von zwei Monaten entspricht.

Die IEA hebt hervor, dass der Ölverbrauch in Asien, insbesondere in China, einen wesentlichen Treiber der Nachfrage darstellt. Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass China möglicherweise den Höhepunkt seines Ölverbrauchs überschritten hat. Insgesamt wird für dieses Jahr ein Anstieg der weltweiten Nachfrage nach Rohöl um 1,1 Millionen Barrel pro Tag erwartet, nachdem der Verbrauch im vergangenen Jahr um 0,87 Millionen Barrel gestiegen ist.

Trotz geopolitischer Spannungen, die durch neue US-Sanktionen gegen Russland und den Iran entstanden sind, bleibt die globale Ölversorgung weitgehend stabil. Die IEA berichtet, dass die iranischen Rohölexporte nur geringfügig zurückgegangen sind und die russischen Lieferungen bislang nicht wesentlich beeinträchtigt wurden. Gleichzeitig steigen die Öllieferungen aus den USA, mit einer erwarteten Zunahme von 1,4 Millionen Barrel pro Tag aus Förderstaaten außerhalb des Opec+-Verbundes.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 74,66USD auf L&S Exchange (14. Februar 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.