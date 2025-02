United Internet AG: Umsatzwachstum, aber massive Herausforderungen im Netz!

Die Ergebnisse wurden zusätzlich durch einen vorübergehenden Ausfall des neuen 1&1 Mobilfunknetzes im Mai 2024 belastet, was zu erhöhten Kündigungen führte. Die Migration bestehender Kunden auf das 1&1 Mobilfunknetz war aufgrund unerwarteter technische Probleme stark eingeschränkt und konnte erst im vierten Quartal 2024 wieder umfassend aufgenommen werden. Dies führte dazu, dass die erwarteten Einsparungen aus der Migration nur teilweise realisiert werden konnten. Zudem entstanden höhere Kosten zur Behebung von Kapazitätsengpässen, die durch den Netzausfall festgestellt wurden.

Die United Internet AG hat am 13. Februar 2025 vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht, die eine Bestätigung der Umsatzprognose zeigen, jedoch auch auf außerplanmäßige Belastungen der Ergebniskennzahlen hinweisen. Der Umsatz stieg um 1,9 % auf 6,329 Milliarden Euro, was im Rahmen der Erwartungen liegt. Dies wurde jedoch durch einen Rückgang der margenschwachen Hardware-Umsätze, insbesondere im Segment „Consumer Access“, beeinträchtigt. Hier verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang von 92,3 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Das vorläufige EBITDA belief sich auf 1,294 Milliarden Euro, was unter den Erwartungen des Unternehmens lag. Die Anlaufkosten des 1&1 Mobilfunknetzes betrugen 265,3 Millionen Euro, während das EBIT auf 638,7 Millionen Euro fiel, was ebenfalls einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Die gestiegenen Abschreibungen, insbesondere auf Investitionen in den Glasfaserausbau, trugen ebenfalls zu dieser Entwicklung bei.

Die Cash-Capex belief sich auf 774,6 Millionen Euro, was niedriger ausfiel als prognostiziert. Die Verhandlungen mit dem Ausbaupartner, der für den Netzausfall verantwortlich ist, sind noch nicht abgeschlossen, und es wird erwartet, dass diese Gespräche noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden.

Trotz der Herausforderungen bleibt United Internet mit rund 29 Millionen kostenpflichtigen Kundenverträgen und 39 Millionen werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Analysten von Goldman Sachs haben die Einstufung für die Aktie mit einem Kursziel von 22,50 Euro beibehalten, jedoch aufgrund der Probleme beim Netzausbau unter dem Marktkonsens gelegen. Die Situation könnte das Vertrauen der Investoren in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens beeinträchtigen.

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 15,35EUR auf Tradegate (14. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.