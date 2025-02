Gericht stärkt Verbraucher: Keine Gebühren bei Ratenzahlungen für Strom!

Das Gericht entschied, dass Energieversorger vor einer Stromsperre zinsfreie monatliche Ratenzahlungen anbieten müssen. Dies ist besonders wichtig, da bereits ab einem Rückstand von zwei monatlichen Abschlägen und einem Betrag von mindestens 100 Euro die Gefahr einer Stromabschaltung besteht. Kolja Ofenhammer, Jurist bei der Verbraucherzentrale NRW, betonte, dass zusätzliche Gebühren für Kunden, die bereits in Zahlungsschwierigkeiten stecken, kontraproduktiv sind. Die Möglichkeit einer Ratenzahlungsvereinbarung gibt den Betroffenen die Chance, ihre Schulden zu regulieren und eine Stromsperre abzuwenden.

Im konkreten Fall hatte das Unternehmen NEW Niederrhein Energie und Wasser Gebühren für die Ratenzahlungsvereinbarung erhoben und die Dauer der Ratenzahlung auf 12 Monate beschränkt. Das Oberlandesgericht Düsseldorf stellte jedoch klar, dass diese Praxis unzulässig ist und die Unternehmen verpflichtet sind, eine längere Ratenzahlungsfrist anzubieten. Das Gericht ließ zudem eine Revision des Urteils zu, was bedeutet, dass NEW die Möglichkeit hat, das Urteil vom Bundesgerichtshof überprüfen zu lassen.

Die Entscheidung des Gerichts wird als wichtiger Schritt zum Schutz der Verbraucherrechte angesehen. Ofenhammer wies darauf hin, dass Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten konkrete Hilfsangebote benötigen, um ihre Schulden zu begleichen, anstatt mit zusätzlichen Hürden konfrontiert zu werden. Die Verbraucherzentrale bietet in diesem Zusammenhang Beratungsangebote für Personen an, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind.

Insgesamt stärkt das Urteil die Position der Verbraucher gegenüber Energieversorgern und sorgt dafür, dass sie nicht in eine ausweglose Situation geraten, wenn sie mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert sind. Die Entscheidung könnte weitreichende Auswirkungen auf die Praxis der Energieversorger in Deutschland haben und stellt sicher, dass der Zugang zu Energie auch in schwierigen Zeiten gewahrt bleibt.

