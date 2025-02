Euro-Kurs stabil: Hoffnungen auf Frieden und US-Daten im Fokus!

Am Freitag blieb der Euro-Kurs vor wichtigen US-Konjunkturdaten und Aussagen zu möglichen Friedensplänen im Ukraine-Konflikt nahezu unverändert. Zu Handelsbeginn wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0467 US-Dollar notiert, was einem stabilen Kurs im Vergleich zum Vortag entspricht. Marktbeobachter betonen, dass die Hoffnungen auf einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg weiterhin einen entscheidenden Einfluss auf den Devisenmarkt ausüben. Insbesondere die Münchner Sicherheitskonferenz, die an diesem Wochenende stattfindet, wird als Schlüsselereignis angesehen, da sie potenzielle Fortschritte in den Verhandlungen um den Konflikt beleuchten könnte. Die Rede des US-Vizepräsidenten J.D. Vance wird mit Spannung erwartet, da sie Einblicke in die US-Strategie zur Beendigung des Krieges geben könnte. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Bundeskanzler Olaf Scholz haben ihre Teilnahme angekündigt.

Im US-Handel konnte der Euro seine Gewinne aus dem europäischen Geschäft weitgehend verteidigen und wurde zuletzt bei 1,0501 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0478 Dollar fest, was eine Erhöhung im Vergleich zum Vortag darstellt. Der Dollar hingegen wurde durch schwache Einzelhandelszahlen belastet, die einen unerwarteten Rückgang der Umsätze im Januar zeigten. Analysten führen diesen Rückgang auf einen signifikanten Rückgang des Pkw-Absatzes zurück, was die insgesamt enttäuschende Entwicklung erklärt. Besser als erwartete Industriedaten konnten den Dollar nicht stützen.

Am Donnerstag hatte der Euro bereits den dritten Handelstag in Folge zugelegt und war über die Marke von 1,04 US-Dollar gestiegen. Ein Telefonat zwischen dem US-Präsidenten und dem russischen Präsidenten, in dem Verhandlungen über ein Ende des Krieges vereinbart wurden, sorgte für eine positive Stimmung an den Finanzmärkten. Diese Erwartungen auf ein mögliches Kriegsende dominierten das Marktgeschehen in Europa und führten zu einer erhöhten Risikoneigung der Anleger, was den als sicher geltenden Dollar unter Druck setzte.

Insgesamt bleibt der Euro-Kurs stark beeinflusst von geopolitischen Entwicklungen und den anstehenden US-Konjunkturdaten, die potenziell weitere Impulse am Devisenmarkt liefern könnten.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von 0,00 % und einem Kurs von 1,049USD auf Forex (15. Februar 2025, 13:18 Uhr) gehandelt.