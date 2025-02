Siemens auf Rekordkurs: Aktien steigen auf 220,50 Euro – Analysten optimistisch!

Siemens AG, eines der führenden Industrieunternehmen weltweit, setzt seine Rekordjagd fort, nachdem die Aktienkurse am Donnerstag vorbörslich auf bis zu 220,50 Euro gestiegen sind. Dies entspricht einem Anstieg von 4 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss des Vortages. Die positive Marktreaktion folgt auf die Veröffentlichung der aktuellen Geschäftszahlen, die insbesondere die Auftragslage in den Fokus rücken. Analysten von Jefferies und JPMorgan heben hervor, dass die Book-to-bill-Ratio im Segment Digital Industries erstmals seit zwei Jahren wieder über 1 liegt, was bedeutet, dass der Auftragseingang die Umsätze übersteigt.

Die Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Analyst Gael de-Bray bezeichnete die Zahlen als stark, insbesondere im Hinblick auf den freien Cashflow, der die Konsensschätzungen um 5 Prozent übertraf. Auch Jefferies bestätigte die "Buy"-Einstufung, jedoch mit einem höheren Kursziel von 230 Euro. Analyst Simon Toennessen betonte, dass Aufträge, Umsätze und Gewinne im Industriegeschäft die Erwartungen übertroffen haben.