Tarifkonflikt bei der Deutschen Post: Warnstreiks drohen nach gescheiterten Verhandlungen!

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post gibt es weiterhin keine Einigung. In der dritten Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Unternehmen wurden die Forderungen der rund 170.000 Post-Beschäftigten nicht erfüllt. Verdi hatte ein Lohnplus von 7 Prozent in einem 12 Monate laufenden Tarifvertrag sowie zusätzliche Urlaubstage gefordert. Im Gegensatz dazu bot die Deutsche Post eine Erhöhung der Entgelte um 1,8 Prozent in den ersten 27 Monaten und eine weitere Erhöhung um 2,0 Prozent an. Zudem sollten Beschäftigte mit weniger als 30 Urlaubstagen einen zusätzlichen Urlaubstag erhalten, was zwei Drittel der Mitarbeiter im Brief- und Paketbereich betreffen würde. Verdi bezeichnete das Angebot als „völlig unzureichend“ und kündigte an, dass die Beschäftigten in den Betrieben mit Warnstreiks auf das Angebot reagieren könnten, jedoch erst nach der Bundestagswahl, um die Briefwahl nicht zu beeinträchtigen.

Die Deutsche Post argumentiert, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schwierig seien, mit sinkenden Erlösen und steigenden Kosten für Energie und Transport. Personalvorstand Thomas Ogilvie bedauert das Fehlen einer Einigung, sieht jedoch die Einladung zu einer vierten Verhandlungsrunde als positives Zeichen für einen möglichen Kompromiss. Das Unternehmen betont, dass der neue Tarifvertrag wirtschaftlich tragfähig sein müsse.

Parallel dazu gibt es rechtliche Auseinandersetzungen um den Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle. Der Umweltverband BUND und mehrere Kläger haben Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss eingereicht. Die Klage des BUND umfasst rund 400 Seiten und zielt darauf ab, die Vereinbarkeit der Ausbaupläne mit dem Klima-, Natur- und Umweltschutzrecht zu überprüfen. Die Landesdirektion Sachsen hatte den Ausbau genehmigt, um die Abfertigungskapazitäten für Luftfracht zu erhöhen, was mit einer Investition von 500 Millionen Euro verbunden ist. Der Flughafen ist der zweitgrößte Frachtairport in Deutschland und soll durch den Ausbau seine Kapazitäten steigern, während das Luftfrachtaufkommen zuletzt stagnierte.

Insgesamt zeigt sich, dass sowohl im Tarifkonflikt der Deutschen Post als auch im Rechtsstreit um den Flughafen Leipzig/Halle die jeweiligen Parteien vor großen Herausforderungen stehen, die sowohl wirtschaftliche als auch gesellschaftliche Dimensionen betreffen.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 36,62EUR auf Tradegate (14. Februar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.