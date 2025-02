Tarifabschlüsse bei VW-Servicetöchtern: 5,1% Gehaltserhöhung bis 2026!

Nach der Tarifeinigung im Dezember 2023 zwischen Volkswagen (VW) und der IG Metall haben sich nun auch mehrere Servicetöchter des Konzerns auf neue Tarifabschlüsse geeinigt. Rund 10.000 Beschäftigte dieser Tochtergesellschaften werden bis Mitte 2026 in zwei Stufen eine Gehaltserhöhung von insgesamt 5,1 Prozent erhalten. Dies wurde von der IG Metall bekannt gegeben. Im Gegensatz dazu hatten sich die Verhandlungspartner im Dezember für den VW-Haustarif auf eine Nullrunde geeinigt, was bedeutet, dass Tariferhöhungen zunächst nicht ausgezahlt werden und Boni sowie Zulagen gekürzt werden.

Die neuen Tarifabschlüsse für die Servicetöchter orientieren sich an den Ergebnissen der Metall- und Elektroindustrie. Die Gehälter steigen in einem ersten Schritt um 2 Prozent und im Jahr 2026 um weitere 3,1 Prozent. Zusätzlich erhalten die Beschäftigten in diesem Jahr eine Einmalzahlung von 600 Euro. Thilo Reusch, Verhandlungsführer der IG Metall, bezeichnete das Ergebnis als „gutes Resultat“ für die Mitarbeiter und betonte, dass sich nach anfänglichem Zögern der Arbeitgeberseite letztlich eine vernünftige Lösung durchgesetzt habe. Der neue Tarifvertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren und endet im Jahr 2026.