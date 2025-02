Schlotterbeck fordert BVB: So rettet Dortmund die katastrophale Saison!

Nach der Derby-Niederlage gegen den VfL Bochum hat Nico Schlotterbeck, Verteidiger von Borussia Dortmund, die Mannschaft eindringlich aufgefordert, ihre grundlegenden Fähigkeiten im Fußball zu verbessern. In einem Interview äußerte der 25-Jährige, dass die Annahme und das Führen von Zweikämpfen entscheidend seien und dass sich dies schnell ändern müsse, um eine katastrophale Saison zu vermeiden. Dortmund steht derzeit auf dem 11. Tabellenplatz und hat bereits fünf von sieben Bundesligaspielen verloren, was die Sorgen um die Qualifikation für internationale Wettbewerbe verstärkt.

Die Niederlage gegen Bochum, die mit 0:2 endete, war für den BVB eine weitere Enttäuschung. Trotz eines vorherigen Sieges in der Champions League gegen Sporting Lissabon konnte die Mannschaft nicht an diese Leistung anknüpfen. Schlotterbeck kritisierte die Unfähigkeit der Spieler, sich auf die Herausforderungen des Spiels einzustellen, insbesondere in den ersten Minuten. Er betonte, dass die Mannschaft nicht nur sporadisch gute Leistungen zeigen könne, sondern konstant abliefern müsse.