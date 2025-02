FRIWO AG trennt sich von Joint Venture: Strategische Neuausrichtung für Wachstum! Die FRIWO AG hat am 14. Februar 2025 bekannt gegeben, dass sie sich von ihrer Joint-Venture-Beteiligung an der UNO MINDA EV SYSTEMS PRIVATE LIMITED trennt. Der indische Partner wird die 49,9%ige Beteiligung von FRIWO übernehmen, was einen …