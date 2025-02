Delivery Hero: Aktienrally und Milliardengewinn – Jetzt einsteigen?

Die Aktien von Delivery Hero haben am Donnerstag eine beeindruckende Erholungsrally erlebt, die mit einem Anstieg von 10 Prozent an die 50-Tage-Linie fortgesetzt wurde. Seit dem Monatstief verzeichneten die Papiere des Essenslieferanten insgesamt einen Anstieg von 21 Prozent. Diese positive Entwicklung wurde durch die Bekanntgabe eines operativen Milliardengewinns für das laufende Jahr unterstützt, den die Berliner Unternehmensführung ihren Anlegern in Aussicht stellte.

Analystin Annick Maas von der Investmentbank Bernstein äußerte sich in Bezug auf den kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht optimistisch und sprach von "vielen positiven Überraschungen". Besonders hervorgehoben wurden der ermutigende Ausblick sowie der erfolgreiche Schuldenabbau, der durch die Erlöse aus dem Börsengang der Marke Talabat in Dubai ermöglicht wurde. Zudem übertrafen die Ergebnisse des vierten Quartals die Erwartungen der Analysten, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stärkt.