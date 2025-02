Chaos in den USA: Massenentlassungen gefährden Atomwaffensicherheit!

In den USA hat eine Welle von Entlassungen im öffentlichen Sektor, angeführt von Tech-Milliardär Elon Musk und Präsident Donald Trump, zu erheblichen Konsequenzen geführt. Berichten zufolge wurden zahlreiche Staatsbedienstete, darunter auch Mitarbeiter der US-Atomsicherheitsbehörde NNSA, entlassen, was die Sicherheit der Atomwaffenbestände gefährden könnte. Rund 300 Mitarbeiter der NNSA wurden in einer Nacht gefeuert, nur um am folgenden Tag teilweise wieder eingestellt zu werden, da die Verantwortlichen anscheinend nicht über die spezifischen Aufgaben der Entlassenen informiert waren.

Musk, der von Trump beauftragt wurde, die Regierungsausgaben zu überprüfen, hat ein Team namens Doge (Department of Government Efficiency) zusammengestellt, das rigoros durch verschiedene Behörden geht. Die Maßnahmen führen zu einem Chaos in den US-Behörden, da viele Mitarbeiter ohne Vorwarnung entlassen wurden. Berichten zufolge wissen viele Angestellte nicht, ob sie noch beschäftigt sind oder nicht. In einem Fall wurde einer Alleinerziehenden ihre Kündigung um 22:30 Uhr per E-Mail mitgeteilt, während andere Mitarbeiter beim Verlassen der Toilette feststellen mussten, dass ihre Zugänge gelöscht waren.