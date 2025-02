Friedrich Merz vs. Olaf Scholz: Wer hat die bessere Vision für grünen Stahl?

In einer aktuellen Diskussion über die Zukunft der Stahlproduktion in Deutschland äußerte sich der Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz skeptisch zur Herstellung von grünem Stahl. In der ZDF-Sendung "Klartext" betonte Merz, dass die Stahlproduktion bereits jetzt nicht wettbewerbsfähig sei und die Umstellung auf grünen Stahl die Situation weiter verschärfen würde. Grüner Stahl wird als solcher bezeichnet, wenn er mit klimafreundlichem Wasserstoff anstelle von Kohlenstoff produziert wird. Merz wies darauf hin, dass die Kosten für grünen Stahl derzeit um 300 Euro pro Tonne höher seien als für konventionell hergestellten Stahl. Er plädierte dafür, Wasserstoff erst dann zu nutzen, wenn er in ausreichender Menge und zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar sei. Merz kritisierte zudem das Heizungsgesetz der früheren Ampel-Koalition und forderte eine differenzierte Energiepolitik, die nicht auf bestimmte Technologien festgelegt ist.

Im Gegensatz dazu bekräftigte Bundeskanzler Olaf Scholz in derselben Sendung seine Entschlossenheit im Kampf gegen den Klimawandel. Er betonte, dass Deutschland bis 2045 ein klimaneutrales Industrieland werden müsse, was bedeute, dass die Treibhausgasemissionen nicht höher sein dürften als die Menge, die gebunden werden kann. Scholz wies darauf hin, dass das Wachstum der Weltbevölkerung und der Wunsch nach Wohlstand in ärmeren Ländern eine nachhaltige Entwicklung erfordere, die auf klimafreundlichen Technologien basiere. Er bekräftigte die Notwendigkeit, klimaneutralen Stahl und chemische Produkte in Deutschland zu produzieren, wobei Wasserstoff und erneuerbare Energien eine zentrale Rolle spielen sollten. Scholz warnte vor einer Abkehr von der Elektromobilität, da dies Arbeitsplätze gefährden könnte, und plädierte dafür, die Autoindustrie nicht mit Strafzahlungen zu belasten, sondern in die Entwicklung neuer, kostengünstiger Elektrofahrzeuge zu investieren.

Parallel dazu hat der Bundesrat ein Gesetzespaket mit energiepolitischen Vorhaben verabschiedet, das unter anderem eine längere staatliche Förderung für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie eine Reform des Emissionshandels umfasst. Diese Maßnahmen sollen den Ausbau erneuerbarer Energien unterstützen und das Stromnetz für die steigende Anzahl von Photovoltaikanlagen optimieren. Zudem wird eine stärkere Förderung von Bioenergie und eine verbesserte Steuerbarkeit beim Bau von Windkraftanlagen angestrebt, insbesondere in Nordrhein-Westfalen.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 86,50EUR auf ICE Futures Europe (03. Juni 2022, 02:00 Uhr) gehandelt.