WAHL 2025 Das sind die Regeln für die TV-Viererrunde Nicht zu zweit, sondern zu viert: Beim großen Schlagabtausch in einer Viererrunde versammelt RTL am Sonntag (16. Februar) die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Alice Weidel (AfD) und Robert Habeck (Grüne) in einem Studio. …